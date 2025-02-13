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Акции Robinhood растут после публикации сильной финотчетности

Акции Robinhood растут после публикации сильной финотчетности - 13.02.2025, ПРАЙМ

Акции Robinhood растут после публикации сильной финотчетности

Акции американской брокерской компании Robinhood растут в цене после закрытия основных торгов в США на 15,4% после публикации сильной финотчетности, следует из... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T07:44+0300

2025-02-13T07:44+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Акции американской брокерской компании Robinhood растут в цене после закрытия основных торгов в США на 15,4% после публикации сильной финотчетности, следует из данных торгов и материалов компании. После закрытия основных торгов акции компании дорожают на 15,36%, до 64,5 доллара. По итогам торгов среды акции подорожали на 4,82%, до 55,91 доллара. Разводненная прибыль Robinhood на акцию в четвертом квартале составила 1,01 доллара после 0,03 доллара в аналогичном квартале годом ранее, прогноз предполагал прибыль в 0,32 доллара на акцию. Выручка за три отчетных месяца выросла в 2,2 раза год к году, до 1,014 миллиарда долларов при прогнозе в 849 миллионов долларов. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила в четвертом квартале 916 миллионов долларов после 30 миллионов долларов годом ранее, что представляет собой рост более чем в 30 раз в годовом выражении. По итогам всего 2024 года компания получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 1,411 миллиарда долларов после прошлогоднего убытка в 541 миллион долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,56 доллара после убытка годом ранее в 0,61 доллара, а общая выручка поднялась в 1,6 раза, до 2,951 миллиарда долларов. Robinhood была создана в 2013 году и быстро завоевала популярность среди физлиц за счет того, что не берет комиссии за сделки, также у нее нет платы за вывод средств и обслуживание счета. Вместо комиссий Robinhood зарабатывает на продаже заявок инвесторов, или Payment For Order Flow (PFOF) - дословно "оплата за поток заявок". То есть Robinhood заявку инвестора передает не на биржу, а маркетмейкерам, которые стремятся исполнить ее с максимальной выгодой для себя.

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