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Great Wall назвал ожидаемый объем продаж новых легковых авто в России
Great Wall назвал ожидаемый объем продаж новых легковых авто в России - 13.02.2025, ПРАЙМ
Great Wall назвал ожидаемый объем продаж новых легковых авто в России
Китайский автопроизводитель Great Wall Motor прогнозирует продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 году примерно на уровне 1,5 миллиона, заявил... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T13:23+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Great Wall Motor прогнозирует продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 году примерно на уровне 1,5 миллиона, заявил директор департамента стратегии, планирования и управления продуктом "Хавейл Моторс Рус" Александр Зубик. "Мы прогнозируем рынок в целом в диапазоне 1,5-1,7 (миллиона - ред.) Но это цифры PC плюс LCV, то есть легковой и легкий коммерческий транспорт. Очень просто посчитать долю PC, вычесть 100 тысяч LCV автомобилей из этого объема. Наш средний сценарий сегодня 1,5 (миллиона автомобилей - ред.) … в 2025 году", - сказал Зубик в ходе конференции ForAuto 2025. По данным Минпромторга РФ, в 2024 году в России было продано 1 553 608 легковых автомобилей. Зубик отметил, что в текущем году рынок пока не ощутил эффекта от повышения утилизационного сбора, который будет зависеть от макроэкономических показателей. "Есть и позитивные показатели… Часть из них мы уже видим в январе… Производители вынуждены, грубо говоря, сливать стоки, вводить скидки, и эти явления мы видим уже январе, январь оказался чуть выше, чем любые прогнозы", - добавил он. По данным Минпромторга, продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января 2025 года составили 88,5 тысяч, на 11% превысив прошлогодний результат.
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бизнес, россия, great wall
Бизнес, РОССИЯ, Great Wall
Great Wall назвал ожидаемый объем продаж новых легковых авто в России
Great Wall прогнозирует продажи новых легковых авто в России на уровне 1,5 млн
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Great Wall Motor прогнозирует продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 году примерно на уровне 1,5 миллиона, заявил директор департамента стратегии, планирования и управления продуктом "Хавейл Моторс Рус" Александр Зубик.
"Мы прогнозируем рынок в целом в диапазоне 1,5-1,7 (миллиона - ред.) Но это цифры PC плюс LCV, то есть легковой и легкий коммерческий транспорт. Очень просто посчитать долю PC, вычесть 100 тысяч LCV автомобилей из этого объема. Наш средний сценарий сегодня 1,5 (миллиона автомобилей - ред.) … в 2025 году", - сказал Зубик в ходе конференции ForAuto 2025.
По данным Минпромторга РФ, в 2024 году в России было продано 1 553 608 легковых автомобилей.
Зубик отметил, что в текущем году рынок пока не ощутил эффекта от повышения утилизационного сбора, который будет зависеть от макроэкономических показателей.
"Есть и позитивные показатели… Часть из них мы уже видим в январе… Производители вынуждены, грубо говоря, сливать стоки, вводить скидки, и эти явления мы видим уже январе, январь оказался чуть выше, чем любые прогнозы", - добавил он.
По данным Минпромторга, продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января 2025 года составили 88,5 тысяч, на 11% превысив прошлогодний результат.
В России выросли продажи новых легковых авто юрлицам