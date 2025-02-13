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"Автостат" в базовом прогнозе ожидает роста продаж LCV в России
"Автостат" в базовом прогнозе ожидает роста продаж LCV в России - 13.02.2025, ПРАЙМ
"Автостат" в базовом прогнозе ожидает роста продаж LCV в России
Аналитическое агентство "Автостат" в базовом сценарии прогнозирует рост продаж легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2025 году на 5% - до 118 тысяч,... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T14:54+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Аналитическое агентство "Автостат" в базовом сценарии прогнозирует рост продаж легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2025 году на 5% - до 118 тысяч, следует из презентации агентства. "По базовому варианту мы ожидаем рост. Но небольшой, процентов так на пять. Если будет очень здорово, очень хорошо, экономика начнет восстанавливаться… то, может быть, еще процентов 12, а то и 15 может прирасти. Но вот такого бурного роста, как был в предыдущие два года, вряд ли стоит ожидать", - прокомментировал данные презентации заместитель начальника отдела аналитики агентства "Автостат" Виктор Пушкарев. Поводами для роста рынка в "Автостате" называют развитие и расширение торговых сетей, в том числе электронной торговли, рост и развитие отечественного производства, а также меры государственной поддержки. В пессимистичном сценарии аналитики допускают снижение продаж легких коммерческих автомобилей на 5% - до 108 тысяч. "Ужесточение условий кредитования и лизинга. Рост цен на автомобили и запчасти. Отсутствие продаж глобальных марок. Слабый интерес к сегменту со стороны китайских производителей", - говорится в презентации о негативных факторах, влияющих на рынок. По данным "Автостата", в 2024 году продажи новых легких коммерческих автомобилей в России выросли на 24% и составили 112 тысяч.
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россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
"Автостат" в базовом прогнозе ожидает роста продаж LCV в России
"Автостат" в базовом прогнозе ждет роста продаж LCV в России в 2025 году на 5%
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Аналитическое агентство "Автостат" в базовом сценарии прогнозирует рост продаж легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2025 году на 5% - до 118 тысяч, следует из презентации агентства.
"По базовому варианту мы ожидаем рост. Но небольшой, процентов так на пять. Если будет очень здорово, очень хорошо, экономика начнет восстанавливаться… то, может быть, еще процентов 12, а то и 15 может прирасти. Но вот такого бурного роста, как был в предыдущие два года, вряд ли стоит ожидать", - прокомментировал данные презентации заместитель начальника отдела аналитики агентства "Автостат" Виктор Пушкарев.
Поводами для роста рынка в "Автостате" называют развитие и расширение торговых сетей, в том числе электронной торговли, рост и развитие отечественного производства, а также меры государственной поддержки.
В пессимистичном сценарии аналитики допускают снижение продаж легких коммерческих автомобилей на 5% - до 108 тысяч.
"Ужесточение условий кредитования и лизинга. Рост цен на автомобили и запчасти. Отсутствие продаж глобальных марок. Слабый интерес к сегменту со стороны китайских производителей", - говорится в презентации о негативных факторах, влияющих на рынок.
По данным "Автостата", в 2024 году продажи новых легких коммерческих автомобилей в России выросли на 24% и составили 112 тысяч.
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