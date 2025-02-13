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Госдолг Азербайджана превысил 16 миллиардов долларов

Госдолг Азербайджана превысил 16 миллиардов долларов - 13.02.2025, ПРАЙМ

Госдолг Азербайджана превысил 16 миллиардов долларов

Государственный долг Азербайджана за четвертый квартал 2024 года вырос на 4,5%, составив более 16 миллиардов долларов, следует из отчета "Статистический... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T15:16+0300

2025-02-13T15:16+0300

2025-02-13T15:16+0300

экономика

азербайджан

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БАКУ, 13 фев – ПРАЙМ. Государственный долг Азербайджана за четвертый квартал 2024 года вырос на 4,5%, составив более 16 миллиардов долларов, следует из отчета "Статистический бюллетень о государственном долге за 2024 год" министерства финансов республики. "На 1 января 2025 года государственный долг Азербайджанской Республики (внутренний и внешний государственный долг) составил 27 380,2 миллиона манатов (более 16 миллиардов долларов – ред.). Это 21,7% от валового внутреннего продукта (ВВП) за 2024 год", - говорится в отчете. На 1 октября 2024 года госдолг Азербайджана составил 26 201,4 миллиона манатов (15,4 миллиарда долларов), или 21,6% ВВП. Таким образом, за четвертый квартал государственный долг Азербайджана вырос на 4,5%.

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