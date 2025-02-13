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Текущий счет платежного баланса России в январе второй месяц был дефицитным

Текущий счет платежного баланса России в январе второй месяц был дефицитным - 13.02.2025, ПРАЙМ

Текущий счет платежного баланса России в январе второй месяц был дефицитным

Текущий счет платежного баланса России в январе 2025 года оказался дефицитным второй месяц подряд - отрицательное сальдо составило 0,7 миллиарда долларов, тогда | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T16:29+0300

2025-02-13T16:29+0300

2025-02-13T16:29+0300

банк россии

финансы

россия

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Текущий счет платежного баланса России в январе 2025 года оказался дефицитным второй месяц подряд - отрицательное сальдо составило 0,7 миллиарда долларов, тогда как год назад в этом месяце был зафиксирован профицит в 2,9 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. "Сальдо счета текущих операций в январе 2025 года сохранилось в области отрицательных значений и составило -0,7 миллиарда долларов США (-1,6 миллиарда долларов США в декабре 2024 года)", - говорится в комментарии ЦБ. Дефицит текущего счета платежного баланса - редкое для России явление. В 2024 году было только два таких месяца: июль и декабрь. А до этого дефицита не было почти четыре года, с августа 2020 года.

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финансы, россия