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Бензин продолжил дешеветь на бирже в России - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Бензин продолжил дешеветь на бирже в России
Бензин продолжил дешеветь на бирже в России - 13.02.2025, ПРАЙМ
Бензин продолжил дешеветь на бирже в России
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижается третий торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов. | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T16:48+0300
2025-02-13T16:48+0300
энергетика
аи-92
аи-95
рынки
россия
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижается третий торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов. Тонна Аи-92 по итогам торговой сессии подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 1,88% - до 53 215 рублей. Цена на марку Аи-95 опустилась на 0,86% - до 57 470 рублей за тонну. Зимнее дизельное топливо подешевело на 1,62%, до 57 094 рублей за тонну, межсезонное - на 0,53%, до 55 754 рублей. При этом летнее дизтопливо подорожало на 0,66% - до 55 469 рублей за тонну. Мазут убавил в цене 0,9%, до 30 989 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,43%, до 81 799 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 3,22% - до 17 187 рублей за тонну. Во вторник вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что кабмин вместе с Минэнерго проработает предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полностью запретить на месяц экспорт бензина из России. ФАС считает, что соответствующая мера будет стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевной. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
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аи-92, аи-95, рынки, россия
Энергетика, Аи-92, Аи-95, Рынки, РОССИЯ
16:48 13.02.2025
 
Бензин продолжил дешеветь на бирже в России

Бензин продолжил дешеветь на бирже в России в четверг

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочная станция
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижается третий торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов.
Тонна Аи-92 по итогам торговой сессии подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 1,88% - до 53 215 рублей. Цена на марку Аи-95 опустилась на 0,86% - до 57 470 рублей за тонну.
Зимнее дизельное топливо подешевело на 1,62%, до 57 094 рублей за тонну, межсезонное - на 0,53%, до 55 754 рублей. При этом летнее дизтопливо подорожало на 0,66% - до 55 469 рублей за тонну. Мазут убавил в цене 0,9%, до 30 989 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,43%, до 81 799 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 3,22% - до 17 187 рублей за тонну.
Во вторник вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что кабмин вместе с Минэнерго проработает предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полностью запретить на месяц экспорт бензина из России. ФАС считает, что соответствующая мера будет стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевной.
Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью).
Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
Автомобиль заправляется на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
Бензин Аи-92 подешевел на российской бирже
Вчера, 14:14
 
ЭнергетикаАи-92Аи-95РынкиРОССИЯ
 
 
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