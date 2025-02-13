https://1prime.ru/20250213/benzin-854909019.html

Бензин продолжил дешеветь на бирже в России

Бензин продолжил дешеветь на бирже в России - 13.02.2025, ПРАЙМ

Бензин продолжил дешеветь на бирже в России

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижается третий торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов. | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T16:48+0300

2025-02-13T16:48+0300

2025-02-13T16:48+0300

энергетика

аи-92

аи-95

рынки

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/72/842207218_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5d3bbe88a5c5a5e0f859aa3bc58a1a06.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижается третий торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов. Тонна Аи-92 по итогам торговой сессии подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 1,88% - до 53 215 рублей. Цена на марку Аи-95 опустилась на 0,86% - до 57 470 рублей за тонну. Зимнее дизельное топливо подешевело на 1,62%, до 57 094 рублей за тонну, межсезонное - на 0,53%, до 55 754 рублей. При этом летнее дизтопливо подорожало на 0,66% - до 55 469 рублей за тонну. Мазут убавил в цене 0,9%, до 30 989 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,43%, до 81 799 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 3,22% - до 17 187 рублей за тонну. Во вторник вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что кабмин вместе с Минэнерго проработает предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полностью запретить на месяц экспорт бензина из России. ФАС считает, что соответствующая мера будет стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевной. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.

https://1prime.ru/20250212/benzin-854876980.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аи-92, аи-95, рынки, россия