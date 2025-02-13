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Биржи АТР преимущественно растут, индексы Китая снижаются

Биржи АТР преимущественно растут, индексы Китая снижаются - 13.02.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР преимущественно растут, индексы Китая снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно поднимаются, индексы Китая снижаются, свидетельствуют данные торгов. | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T07:56+0300

2025-02-13T07:56+0300

2025-02-13T07:56+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно поднимаются, индексы Китая снижаются, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,12%, до 3 342,22 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,43%, до 2 025,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index - рос на 1,6%, до 22 207,75 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,07%, до 2 575,6 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,08%, до 8 542 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,43%, до 39 541,5 пункта. "Более теплый тон в рисковой среде по всему региону отражает некоторое отрешение от более высокой, чем ожидалось, инфляции в США", - комментирует агентству Блумберг ситуацию на азиатских рынках аналитик IG Asia Pte. в Сингапуре Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong). В среду статистика показала, что годовая инфляция в США в январе неожиданно ускорилась до 3% с 2,9% в декабре. Такая ситуация указывает на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США может сохранять ставки высокими, а "ястребиные" сигналы традиционно сдерживают фондовые рынки. В среду фондовые индексы США в основном сократились. Инвесторы обратили внимание и на геополитическую ситуацию. В среду президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Ослабление глобальных рисков поддерживает рынки акций.

сша

москва

азиатско-тихоокеанский регион

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынки, торги, акции, сша, москва, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, владимир путин, shenzhen composite, hang seng index, kospi