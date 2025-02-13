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В Норвегии запретили депутатам и служащим использовать чат-бот DeepSeek - 13.02.2025, ПРАЙМ
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В Норвегии запретили депутатам и служащим использовать чат-бот DeepSeek
В Норвегии запретили депутатам и служащим использовать чат-бот DeepSeek - 13.02.2025, ПРАЙМ
В Норвегии запретили депутатам и служащим использовать чат-бот DeepSeek
Норвежский парламент запретил своим сотрудникам, включая депутатов и служащих, пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek на своих устройствах, сообщает... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T11:25+0300
2025-02-13T11:33+0300
общество
норвегия
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Норвежский парламент запретил своим сотрудникам, включая депутатов и служащих, пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek на своих устройствах, сообщает норвежская газета Altinget со ссылкой на электронное письмо от администрации парламента. По данным газеты, власти страны подчеркнули, что информационная безопасность парламента защищена. "Стортинг (парламент Норвегии - ред.) запрещает (сотрудникам - ред.) приложение с ИИ DeepSeek после сообщения от Национальной службы безопасности", - пишет издание. Altinget напоминает, что в среду парламент Норвегии попросил всех своих сотрудников, включая депутатов и служащих, быть осторожнее в использовании DeepSeek.
https://1prime.ru/20250211/deepseek-854844704.html
норвегия
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общество , норвегия
Общество , НОРВЕГИЯ
11:25 13.02.2025 (обновлено: 11:33 13.02.2025)
 
В Норвегии запретили депутатам и служащим использовать чат-бот DeepSeek

Altinget: в Норвегии запретили депутатам и служащим использовать чат-бот DeepSeek

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© fotolia.com / Marcel Schauer
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Норвежский парламент запретил своим сотрудникам, включая депутатов и служащих, пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek на своих устройствах, сообщает норвежская газета Altinget со ссылкой на электронное письмо от администрации парламента.
По данным газеты, власти страны подчеркнули, что информационная безопасность парламента защищена.
"Стортинг (парламент Норвегии - ред.) запрещает (сотрудникам - ред.) приложение с ИИ DeepSeek после сообщения от Национальной службы безопасности", - пишет издание.
Altinget напоминает, что в среду парламент Норвегии попросил всех своих сотрудников, включая депутатов и служащих, быть осторожнее в использовании DeepSeek.
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ОбществоНОРВЕГИЯ
 
 
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