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Департамент Маска удвоил свой бюджет, сообщил Fortune - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Департамент Маска удвоил свой бюджет, сообщил Fortune
Департамент Маска удвоил свой бюджет, сообщил Fortune - 13.02.2025, ПРАЙМ
Департамент Маска удвоил свой бюджет, сообщил Fortune
Департамент эффективности государственного управления (DOGE), созданный с целью оптимизировать правительственные расходы США, за несколько недель своего... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T20:35+0300
2025-02-13T20:36+0300
экономика
департамент
илон маск
бюджет
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Департамент эффективности государственного управления (DOGE), созданный с целью оптимизировать правительственные расходы США, за несколько недель своего существования уже увеличил собственный бюджет в два раза до более 14 миллионов долларов США, сообщает журнал Fortune со ссылкой на статистику финансовой отчетности. "Департамент правительственной эффективности Илона Маска удвоил свой бюджет с 6,75 миллиона до примерно 14,4 миллионов долларов всего за несколько недель после своего создания", - пишет журнал. При этом отмечается, что, по заявлению DOGE, департамент уже сэкономил налогоплательщикам 37,7 миллиарда долларов. По данным Fortune, бюджет DOGE по-прежнему составляет лишь малую часть бюджета его предшественника, службы USDS, которой в 2024 году выделили 60 миллионов долларов на повышение технологической эффективности правительства США.
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департамент, илон маск, бюджет
Экономика, департамент, Илон Маск, бюджет
20:35 13.02.2025 (обновлено: 20:36 13.02.2025)
 
Департамент Маска удвоил свой бюджет, сообщил Fortune

Fortune: департамент эффективности госуправления США вдвое увеличил свой бюджет

© AFP / Peter Parks" Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
 Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Департамент эффективности государственного управления (DOGE), созданный с целью оптимизировать правительственные расходы США, за несколько недель своего существования уже увеличил собственный бюджет в два раза до более 14 миллионов долларов США, сообщает журнал Fortune со ссылкой на статистику финансовой отчетности.
"Департамент правительственной эффективности Илона Маска удвоил свой бюджет с 6,75 миллиона до примерно 14,4 миллионов долларов всего за несколько недель после своего создания", - пишет журнал.
При этом отмечается, что, по заявлению DOGE, департамент уже сэкономил налогоплательщикам 37,7 миллиарда долларов.
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По данным Fortune, бюджет DOGE по-прежнему составляет лишь малую часть бюджета его предшественника, службы USDS, которой в 2024 году выделили 60 миллионов долларов на повышение технологической эффективности правительства США.
 
ЭкономикадепартаментИлон Маскбюджет
 
 
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