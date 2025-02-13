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Департамент Маска удвоил свой бюджет, сообщил Fortune
Департамент Маска удвоил свой бюджет, сообщил Fortune - 13.02.2025, ПРАЙМ
Департамент Маска удвоил свой бюджет, сообщил Fortune
Департамент эффективности государственного управления (DOGE), созданный с целью оптимизировать правительственные расходы США, за несколько недель своего... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T20:35+0300
2025-02-13T20:35+0300
2025-02-13T20:36+0300
экономика
департамент
илон маск
бюджет
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Департамент эффективности государственного управления (DOGE), созданный с целью оптимизировать правительственные расходы США, за несколько недель своего существования уже увеличил собственный бюджет в два раза до более 14 миллионов долларов США, сообщает журнал Fortune со ссылкой на статистику финансовой отчетности. "Департамент правительственной эффективности Илона Маска удвоил свой бюджет с 6,75 миллиона до примерно 14,4 миллионов долларов всего за несколько недель после своего создания", - пишет журнал. При этом отмечается, что, по заявлению DOGE, департамент уже сэкономил налогоплательщикам 37,7 миллиарда долларов. По данным Fortune, бюджет DOGE по-прежнему составляет лишь малую часть бюджета его предшественника, службы USDS, которой в 2024 году выделили 60 миллионов долларов на повышение технологической эффективности правительства США.
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департамент, илон маск, бюджет
Экономика, департамент, Илон Маск, бюджет
Департамент Маска удвоил свой бюджет, сообщил Fortune
Fortune: департамент эффективности госуправления США вдвое увеличил свой бюджет
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Департамент эффективности государственного управления (DOGE), созданный с целью оптимизировать правительственные расходы США, за несколько недель своего существования уже увеличил собственный бюджет в два раза до более 14 миллионов долларов США, сообщает журнал Fortune со ссылкой на статистику финансовой отчетности.
"Департамент правительственной эффективности Илона Маска удвоил свой бюджет с 6,75 миллиона до примерно 14,4 миллионов долларов всего за несколько недель после своего создания", - пишет журнал.
При этом отмечается, что, по заявлению DOGE, департамент уже сэкономил налогоплательщикам 37,7 миллиарда долларов.
Маск призвал избавиться от многих госведомств США, как от сорняков
По данным Fortune, бюджет DOGE по-прежнему составляет лишь малую часть бюджета его предшественника, службы USDS, которой в 2024 году выделили 60 миллионов долларов на повышение технологической эффективности правительства США.