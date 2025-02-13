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Департамент Маска удвоил свой бюджет, сообщил Fortune

Департамент Маска удвоил свой бюджет, сообщил Fortune - 13.02.2025, ПРАЙМ

Департамент Маска удвоил свой бюджет, сообщил Fortune

Департамент эффективности государственного управления (DOGE), созданный с целью оптимизировать правительственные расходы США, за несколько недель своего... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T20:35+0300

2025-02-13T20:35+0300

2025-02-13T20:36+0300

экономика

департамент

илон маск

бюджет

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Департамент эффективности государственного управления (DOGE), созданный с целью оптимизировать правительственные расходы США, за несколько недель своего существования уже увеличил собственный бюджет в два раза до более 14 миллионов долларов США, сообщает журнал Fortune со ссылкой на статистику финансовой отчетности. "Департамент правительственной эффективности Илона Маска удвоил свой бюджет с 6,75 миллиона до примерно 14,4 миллионов долларов всего за несколько недель после своего создания", - пишет журнал. При этом отмечается, что, по заявлению DOGE, департамент уже сэкономил налогоплательщикам 37,7 миллиарда долларов. По данным Fortune, бюджет DOGE по-прежнему составляет лишь малую часть бюджета его предшественника, службы USDS, которой в 2024 году выделили 60 миллионов долларов на повышение технологической эффективности правительства США.

https://1prime.ru/20250213/mask-854895096.html

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департамент, илон маск, бюджет