https://1prime.ru/20250213/dokhodnost-854912544.html

В ЦБ сравнили доходность программы долгосрочных сбережений и инфляцию

В ЦБ сравнили доходность программы долгосрочных сбережений и инфляцию - 13.02.2025, ПРАЙМ

В ЦБ сравнили доходность программы долгосрочных сбережений и инфляцию

Доходность инвестирования только личных средств граждан в программе долгосрочных сбережений у всех негосударственных пенсионных фондов (НПФ), уже распределивших | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T20:12+0300

2025-02-13T20:12+0300

2025-02-13T20:13+0300

экономика

программа долгосрочных сбережений

инфляция

https://cdnn.1prime.ru/img/82856/69/828566999_0:58:3298:1913_1920x0_80_0_0_876c3f20dd01c4053d9d7d13f8a6a7a0.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Доходность инвестирования только личных средств граждан в программе долгосрочных сбережений у всех негосударственных пенсионных фондов (НПФ), уже распределивших финансовый результат на счета клиентов, по итогам 2024 года значительно превысила инфляцию, сообщил Банк России в своем Telegram-канале в ответах на вопросы подписчиков. "Важно отметить, что по итогам 2024 года доходность инвестирования только личных средств граждан, внесенных в программу долгосрочных сбережений, у всех фондов, уже распределивших финансовый результат на счета клиентов, значительно превысила инфляцию, в среднем в два раза, а у отдельных в 2,3 раза (по данным Росстата, инфляция составила 9,5%)", - сообщил ЦБ. "А с учетом софинансирования от государства доходность на личные взносы будет еще более значима", - добавил регулятор. Инвестиционная политика НПФ достаточно консервативна и не предполагает получение сиюминутного спекулятивного дохода, написал ЦБ в ответ на вопрос, планируется ли отменить правило безубыточности для НПФ. "Финансовые продукты, предлагаемые НПФ, включая ПДС, носят в первую очередь сберегательный и долгосрочный характер. Соответственно, и регулирование деятельности НПФ нацелено на обеспечение сохранности пенсионных средств и средств ПДС и защиту прав клиентов НПФ", - отметили в ЦБ. Безубыточность инвестирования на пятилетнем горизонте является одним из инструментов обеспечения такой сохранности, продолжили в ЦБ. "При этом полагаем, что требование о безубыточности не препятствует НПФ инвестировать определенную долю портфеля в те или иные финансовые инструменты, в том числе в акции, для получения дополнительного дохода. Инвестиции в акции отдельных НПФ превышают 20% активов", - сообщил регулятор.

https://1prime.ru/20250212/inflyatsiya-854885423.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

программа долгосрочных сбережений, инфляция