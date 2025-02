https://1prime.ru/20250213/dollar-854897434.html

Тарифы Трампа приведут к снижению экспансии доллара в мире, заявили в РАН

Тарифы Трампа приведут к снижению экспансии доллара в мире, заявили в РАН - 13.02.2025, ПРАЙМ

Тарифы Трампа приведут к снижению экспансии доллара в мире, заявили в РАН

Начатая президентом США Дональдом Трампом тарифная война приведет к снижению экспансии доллара в мире, заявил РИА Новости директор Центрального... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T10:41+0300

2025-02-13T10:41+0300

2025-02-13T10:41+0300

экономика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/61/841456143_0:72:2401:1422_1920x0_80_0_0_9aa6767e058769cd38a430fd81747fcb.jpg

МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Начатая президентом США Дональдом Трампом тарифная война приведет к снижению экспансии доллара в мире, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. "Повышение пошлин со стороны Вашингтона на импортные товары в рамках торговой войны, объявленной Дональдом Трампом, будет способствовать сокращению дефицита торгового баланса США, что в свою очередь повлияет на снижение экспансии доллара", - сказал Бахтизин. Если, по его словам, рассматривать этот процесс не одномоментно, а в долгосрочной динамике, то "доля этой валюты в структуре мировых валютных резервов с начала века снизилась с 71% до 58%". Более того, добавил Бахтизин, в сентябре прошлого года МВФ опубликовал исследование Geopolitical Proximity and the Use of Global Currencies, проведенное совместно со SWIFT, в котором показаны результаты анализа данных по 125 странам за почти десятилетний период относительно использования пяти валют (доллара США, евро, японской иены, британского фунта и китайского юаня). "Расчеты показали, что в период роста глобальной напряженности, которая наблюдается сейчас, большинство стран стремятся диверсифицировать валютные резервы. Более активно в трансграничных платежах, в частности, они начинают использовать юань", - заметил собеседник агентства.

https://1prime.ru/20250210/tarify-854821722.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп