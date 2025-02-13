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Тарифы Трампа приведут к снижению экспансии доллара в мире, заявили в РАН - 13.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Тарифы Трампа приведут к снижению экспансии доллара в мире, заявили в РАН
Тарифы Трампа приведут к снижению экспансии доллара в мире, заявили в РАН - 13.02.2025, ПРАЙМ
Тарифы Трампа приведут к снижению экспансии доллара в мире, заявили в РАН
Начатая президентом США Дональдом Трампом тарифная война приведет к снижению экспансии доллара в мире, заявил РИА Новости директор Центрального... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T10:41+0300
2025-02-13T10:41+0300
экономика
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Начатая президентом США Дональдом Трампом тарифная война приведет к снижению экспансии доллара в мире, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. "Повышение пошлин со стороны Вашингтона на импортные товары в рамках торговой войны, объявленной Дональдом Трампом, будет способствовать сокращению дефицита торгового баланса США, что в свою очередь повлияет на снижение экспансии доллара", - сказал Бахтизин. Если, по его словам, рассматривать этот процесс не одномоментно, а в долгосрочной динамике, то "доля этой валюты в структуре мировых валютных резервов с начала века снизилась с 71% до 58%". Более того, добавил Бахтизин, в сентябре прошлого года МВФ опубликовал исследование Geopolitical Proximity and the Use of Global Currencies, проведенное совместно со SWIFT, в котором показаны результаты анализа данных по 125 странам за почти десятилетний период относительно использования пяти валют (доллара США, евро, японской иены, британского фунта и китайского юаня). "Расчеты показали, что в период роста глобальной напряженности, которая наблюдается сейчас, большинство стран стремятся диверсифицировать валютные резервы. Более активно в трансграничных платежах, в частности, они начинают использовать юань", - заметил собеседник агентства.
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сша, дональд трамп
Экономика, США, Дональд Трамп
10:41 13.02.2025
 
Тарифы Трампа приведут к снижению экспансии доллара в мире, заявили в РАН

Бахтизин: тарифная война Трампа приведет к снижению экспансии доллара в мире

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Начатая президентом США Дональдом Трампом тарифная война приведет к снижению экспансии доллара в мире, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
"Повышение пошлин со стороны Вашингтона на импортные товары в рамках торговой войны, объявленной Дональдом Трампом, будет способствовать сокращению дефицита торгового баланса США, что в свою очередь повлияет на снижение экспансии доллара", - сказал Бахтизин.
Если, по его словам, рассматривать этот процесс не одномоментно, а в долгосрочной динамике, то "доля этой валюты в структуре мировых валютных резервов с начала века снизилась с 71% до 58%".
Более того, добавил Бахтизин, в сентябре прошлого года МВФ опубликовал исследование Geopolitical Proximity and the Use of Global Currencies, проведенное совместно со SWIFT, в котором показаны результаты анализа данных по 125 странам за почти десятилетний период относительно использования пяти валют (доллара США, евро, японской иены, британского фунта и китайского юаня).
"Расчеты показали, что в период роста глобальной напряженности, которая наблюдается сейчас, большинство стран стремятся диверсифицировать валютные резервы. Более активно в трансграничных платежах, в частности, они начинают использовать юань", - заметил собеседник агентства.
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ЭкономикаСШАДональд Трамп
 
 
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