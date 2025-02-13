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Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей - 13.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250213/dollar-854897859.html
Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей
Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей - 13.02.2025, ПРАЙМ
Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей
Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей на геополитическом позитиве, следует из данных торгов. | 13.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей на геополитическом позитиве, следует из данных торгов. К 10.49 мск курс доллара падал 3,6% - до 90,63 рубля, а минутами ранее максимально опускался до 89,5 рубля, следует из данных внебиржевых торгов, которые приводит investing.com. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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Экономика, Рынки, США, РФ
10:56 13.02.2025 (обновлено: 11:23 13.02.2025)
 
Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей

Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей на геополитическом позитиве

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей на геополитическом позитиве, следует из данных торгов.
К 10.49 мск курс доллара падал 3,6% - до 90,63 рубля, а минутами ранее максимально опускался до 89,5 рубля, следует из данных внебиржевых торгов, которые приводит investing.com.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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