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Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей

Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей - 13.02.2025, ПРАЙМ

Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей

Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей на геополитическом позитиве, следует из данных торгов. | 13.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей на геополитическом позитиве, следует из данных торгов. К 10.49 мск курс доллара падал 3,6% - до 90,63 рубля, а минутами ранее максимально опускался до 89,5 рубля, следует из данных внебиржевых торгов, которые приводит investing.com. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

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