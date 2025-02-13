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Эксперты оценили возможность закрепления курса ниже 90 рублей за доллар

Эксперты оценили возможность закрепления курса ниже 90 рублей за доллар - 13.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили возможность закрепления курса ниже 90 рублей за доллар

Закрепление курса ниже 90 рублей за доллар может произойти на фоне начала реальных переговоров об урегулировании украинского кризиса и появления реальных... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T12:56+0300

2025-02-13T12:56+0300

2025-02-13T12:56+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Закрепление курса ниже 90 рублей за доллар может произойти на фоне начала реальных переговоров об урегулировании украинского кризиса и появления реальных перспектив мирного договора, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. На этом фоне курс юаня на Московской бирже падал до 12,13 рубля – минимума с сентября прошлого года. Внебиржевой курс доллара (главным ориентиром для которого является кросс-курс, рассчитанный через юаневые валютные пары) с утра опускался ниже 88,5 рубля - также впервые с сентября 2024 года. Однако затем юань вернулся к 12,3 рубля, а доллар - в район 90 рублей. Текущая динамика курса в первую очередь связана с надеждами на снижение геополитической напряженности, говорит руководитель аналитического управления, главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. "Однако в среднесрочной перспективе, чтобы курс остался на текущих значениях, должны реализоваться или благоприятные ожидания относительно перспектив восстановления политического диалога, или цены на нефть должны заметно вырасти", - считает он. "Закрепление курса доллара ниже психологического уровня в 90 рублей возможно в случае начала реальных переговоров об урегулировании украинского кризиса и появления реальных перспектив мирного договора. Это создаст условия для снижения бюджетных расходов, замедления инфляции и ускорения экономического роста", - говорит доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. Кроме того, в этом сценарии на рынке появятся позитивные для рубля ожидания снижения беспрецедентного санкционного давления Запада на Россию, добавляет эксперт.

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