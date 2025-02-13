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Экипаж Ми-28нм сорвал ротацию подразделений ВСУ под Курском
Экипаж Ми-28нм сорвал ротацию подразделений ВСУ под Курском - 13.02.2025, ПРАЙМ
Экипаж Ми-28нм сорвал ротацию подразделений ВСУ под Курском
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив бронетехнику и личный состав... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T05:09+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив бронетехнику и личный состав украинских войск, видео предоставили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам, уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ.
"После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.
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Экипаж Ми-28нм сорвал ротацию подразделений ВСУ под Курском
Минобороны: экипаж Ми-28нм сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив бронетехнику и личный состав украинских войск, видео предоставили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам, уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ.
"После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.