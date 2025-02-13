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Эксперт рассказал, как в 1961 году освободили двух американских летчиков

Эксперт рассказал, как в 1961 году освободили двух американских летчиков - 13.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как в 1961 году освободили двух американских летчиков

Шаг с помилованием и освобождением из заключения американских граждан в контексте вступления в должность нового президента США уже имел исторический прецедент - | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T02:53+0300

2025-02-13T02:53+0300

2025-02-13T02:53+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Шаг с помилованием и освобождением из заключения американских граждан в контексте вступления в должность нового президента США уже имел исторический прецедент - в 1961 году таким образом получили свободу два американских военных летчика, находившихся под следствием в СССР за нарушение государственной границы и шпионаж, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили обмен граждан, Трамп заверил, что американская сторона выполнит все договоренности, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Трамп сообщил, что поблагодарил Путина за продолжительный и продуктивный телефонный разговор, а также за освобождение американского гражданина Марка Фогеля. В России Фогель был осужден за контрабанду и хранение наркотиков. До этого Трамп, комментируя возвращение Фогеля, заявил, что Россия отнеслась к США "очень хорошо". Американский лидер также выразил надежду на то, что освобождение Фогеля станет "началом" отношений, которые позволят завершить конфликт на Украине. Россиянин Александр Винник в ближайшее время будет отправлен в РФ после освобождения американца Марка Фогеля, сообщил РИА Новости французский адвокат Винника Фредерик Бело. Белый дом подтвердил, что Винник в скором времени будет освобожден и передан России. Винника в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. Винник почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими. "Такой шаг имеет исторический прецедент", - сказал Матвеев, комментируя освобождение Фогеля. "В связи с состоявшейся 20 января 1961 года инаугурацией нового президента США Джона Кеннеди, тогдашний первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв направил ему поздравительное письмо, в котором объявил о готовности советского руководства "к развитию самых дружественных отношений между советским и американским народами", - добавил собеседник агентства. "Не существует непреодолимых препятствий к сохранению и укреплению мира", – подчеркнул тогда советский лидер в своем послании. "А уже на следующий день по его распоряжению два задержанных на советской территории американских лётчика – капитаны ВВС США Джон Портер Маккоун и Брюс Фримэн Олмстед, находившиеся под следствием в Следственном изоляторе КГБ СССР на Лубянке по обвинению в нарушении государственной границы СССР и шпионаже, были освобождены в качестве жеста доброй воли и сигнала американской стороне о готовности советского руководства к конструктивным переговорам", - отметил Матвеев. Трагический инцидент с самолетом RB-47H Stratojet ВВС США (позывной "Хорьки") произошел 1 июля 1960 года, когда борт с аппаратурой радиолокационной разведки совершал полет над Баренцевым морем. В момент, когда американцы в районе мыса Святой Нос пересекли воздушное пространство СССР и взяли курс на базу советских атомных подводных лодок в поселке Гремиха на Кольском полуострове, сопровождавший их на истребителе МиГ-19 советский летчик, гвардии капитан Василий Поляков, применил по ним оружие. Самолет получил критические повреждения и упал в море. В результате происшествия четыре человека из экипажа погибли (командир и три разведчика), а еще два (второй пилот и штурман) были спасены советскими рыбаками и переданы органам госбезопасности СССР для ведения следствия. Двадцать шестого января 1961 года освобожденные Советским Союзом американские летчики прибыли на авиабазу Эндрюс, где у трапа самолета смогли увидеть своих родных. Сразу после встречи их вместе с женами пригласили в Белый дом на прием к президенту Кеннеди с супругой. "Президент сказал в частном порядке мне и Маккоуну. Мне нужна ваша помощь. Я не хочу, чтобы вы принимали близко к сердцу то, как с вами обращались в СССР", - вспоминал Брюс Олмстед. "Объективно говоря, обращение в КГБ СССР с летчиками было вполне нормальным. А после победы Кеннеди на выборах 8 ноября 1960 года условия их содержания на Лубянке стали напоминать пансионат. Американцам позволяли слушать радио, смотреть телевизор, в сопровождении охраны водили на прогулки по улицам Москвы, и даже организовали арестантам экскурсию на ВДНХ", - отметил Матвеев. По его словам, инерция, созданная этим жестом доброй воли, вскоре позволила Советскому Союзу и Соединенным Штатам "разрулить" еще одну проблему и организовать ставший знаменитым обмен на Глиникском мосту между Западным Берлином и Потсдамом 10 февраля 1962 года осужденного в США советского разведчика-нелегала Вильяма Фишера (Рудольфа Абеля) на американского пилота разведывательного самолета U-2 Фрэнсиса Гэри Пауэрса, сбитого 1 мая 1960 года в районе Свердловска и осужденного советским судом на 10 лет заключения за шпионаж. Одновременно, по договоренности с американской стороной, там же в Берлине был освобожден американский студент-экономист Фредерик Прайор, арестованный по подозрению в шпионаже. "Справедливости ради надо сказать, что позитивной волны, созданной вышеперечисленными жестами доброй воли, двум сверхдержавам хватило ненадолго. Уже через несколько месяцев между ними разразился "Карибский кризис", едва не обернувшийся для планеты ядерной войной. И все же лидерам СССР и США хватило тогда выдержки, хладнокровия и мудрости, дабы найти взаимоприемлемые компромиссы и пути к ослаблению напряженности", - резюмировал Матвеев.

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