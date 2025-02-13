Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о сроке накопления на первоначальный взнос по ипотеке - 13.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250213/ekspert-854893179.html
Эксперт рассказал о сроке накопления на первоначальный взнос по ипотеке
Эксперт рассказал о сроке накопления на первоначальный взнос по ипотеке - 13.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о сроке накопления на первоначальный взнос по ипотеке
Срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке в 20%, исходя из медианной зарплаты по России, составляет четыре года, рассказал в интервью РИА Новости... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T06:46+0300
2025-02-13T06:46+0300
финансы
банки
экономика
рф
москва
приморский край
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854893179.jpg?1739418408
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке в 20%, исходя из медианной зарплаты по России, составляет четыре года, рассказал в интервью РИА Новости руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. "Правильно смотреть на медианную зарплату, а она составляет примерно 60 тысяч рублей – и в этом случае срок накопления увеличивается примерно до 4 лет", - сказал он. Медианная зарплата по РФ – это показатель, больше и меньше которого в стране получает одинаковое количество человек. Эта цифра является серединой зарплатного списка и считается более подходящей для оценки среднего дохода, поскольку, в отличие от средней зарплаты, не подвержена влиянию экстремально высоких или низких значений. По словам Гольдберга, если исходить из средней зарплаты по стране, срок накопления на первоначальный взнос для средней семьи составляет 2,5-3 года. В прошлом году средняя зарплата по РФ составила более 80 тысяч рублей. "Однако надо понимать, что средняя зарплата учитывает и самые высокодоходные группы населения с зарплатами выше 200 тысяч рублей", - отметил он. По данным "Дом.РФ", средний срок ипотечного кредита по России составляет около 25 лет. Самый длительный он в Республике Адыгея и Тюменской области – более 27 лет, а самый короткий – в Приморском крае, Республике Саха и Архангельской области (чуть больше 21 года). Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
рф
москва
приморский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, рф, москва, приморский край, дом.рф
Финансы, Банки, Экономика, РФ, МОСКВА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Дом.РФ
06:46 13.02.2025
 
Эксперт рассказал о сроке накопления на первоначальный взнос по ипотеке

Эксперт Гольдберг: срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке составляет 4 года

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке в 20%, исходя из медианной зарплаты по России, составляет четыре года, рассказал в интервью РИА Новости руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.
"Правильно смотреть на медианную зарплату, а она составляет примерно 60 тысяч рублей – и в этом случае срок накопления увеличивается примерно до 4 лет", - сказал он.
Медианная зарплата по РФ – это показатель, больше и меньше которого в стране получает одинаковое количество человек. Эта цифра является серединой зарплатного списка и считается более подходящей для оценки среднего дохода, поскольку, в отличие от средней зарплаты, не подвержена влиянию экстремально высоких или низких значений.
По словам Гольдберга, если исходить из средней зарплаты по стране, срок накопления на первоначальный взнос для средней семьи составляет 2,5-3 года. В прошлом году средняя зарплата по РФ составила более 80 тысяч рублей.
"Однако надо понимать, что средняя зарплата учитывает и самые высокодоходные группы населения с зарплатами выше 200 тысяч рублей", - отметил он.
По данным "Дом.РФ", средний срок ипотечного кредита по России составляет около 25 лет. Самый длительный он в Республике Адыгея и Тюменской области – более 27 лет, а самый короткий – в Приморском крае, Республике Саха и Архангельской области (чуть больше 21 года).
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭкономикаФинансыБанкиРФМОСКВАПРИМОРСКИЙ КРАЙДом.РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала