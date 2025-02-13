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Россия нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ в 2,2 раза - 13.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250213/eksport-854898561.html
Россия нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ в 2,2 раза
Россия нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ в 2,2 раза - 13.02.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ в 2,2 раза
Россия в 2024 году нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ в 2,2 раза в натуральном выражении, до 10 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T11:27+0300
2025-02-13T11:27+0300
экономика
россия
минсельхоз
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ в 2,2 раза в натуральном выражении, до 10 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Россия более чем в 2 раза нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ. Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2024 году российские поставки мяса птицы составили около 10 тысяч тонн. В сравнении с 2023-м экспорт вырос в 2,2 раза в натуральном выражении", - говорится в сообщении. Там отметили, что наибольшие поставки приходятся на курицу - 83% от общего объема, следом идет индейка - 17% и на мясо уток приходится менее 1%. Минсельхоз РФ в январе сообщил, что в 2024 году поставки за рубеж российского мяса и субпродуктов выросли на 27% и превысили 700 тысяч тонн. Так, экспорт свиноводческой продукции вырос на 33%, птицеводческой продукции - на 25%, поставки мяса крупного рогатого скота увеличились на 22%.
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россия, минсельхоз, оаэ
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз, ОАЭ
11:27 13.02.2025
 
Россия нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ в 2,2 раза

"Агроэкспорт": Россия в 2024 году нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ в 2,2 раза

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкВыставка "Всероссийский день поля" в Калининградской области
Выставка Всероссийский день поля в Калининградской области - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ в 2,2 раза в натуральном выражении, до 10 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Россия более чем в 2 раза нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ. Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2024 году российские поставки мяса птицы составили около 10 тысяч тонн. В сравнении с 2023-м экспорт вырос в 2,2 раза в натуральном выражении", - говорится в сообщении.
Там отметили, что наибольшие поставки приходятся на курицу - 83% от общего объема, следом идет индейка - 17% и на мясо уток приходится менее 1%.
Минсельхоз РФ в январе сообщил, что в 2024 году поставки за рубеж российского мяса и субпродуктов выросли на 27% и превысили 700 тысяч тонн. Так, экспорт свиноводческой продукции вырос на 33%, птицеводческой продукции - на 25%, поставки мяса крупного рогатого скота увеличились на 22%.
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