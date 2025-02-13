https://1prime.ru/20250213/eksport-854898561.html
Россия нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ в 2,2 раза
Россия нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ в 2,2 раза - 13.02.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ в 2,2 раза
Россия в 2024 году нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ в 2,2 раза в натуральном выражении, до 10 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T11:27+0300
2025-02-13T11:27+0300
2025-02-13T11:27+0300
экономика
россия
минсельхоз
оаэ
https://cdnn.1prime.ru/img/83967/44/839674466_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_022165ad462e04c30c702d145421e0d9.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ в 2,2 раза в натуральном выражении, до 10 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Россия более чем в 2 раза нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ. Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2024 году российские поставки мяса птицы составили около 10 тысяч тонн. В сравнении с 2023-м экспорт вырос в 2,2 раза в натуральном выражении", - говорится в сообщении. Там отметили, что наибольшие поставки приходятся на курицу - 83% от общего объема, следом идет индейка - 17% и на мясо уток приходится менее 1%. Минсельхоз РФ в январе сообщил, что в 2024 году поставки за рубеж российского мяса и субпродуктов выросли на 27% и превысили 700 тысяч тонн. Так, экспорт свиноводческой продукции вырос на 33%, птицеводческой продукции - на 25%, поставки мяса крупного рогатого скота увеличились на 22%.
https://1prime.ru/20250212/yaytsa-854888615.html
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83967/44/839674466_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_0c9d3503229728e5b803a7b8a36df78c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минсельхоз, оаэ
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз, ОАЭ
Россия нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ в 2,2 раза
"Агроэкспорт": Россия в 2024 году нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ в 2,2 раза
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ в 2,2 раза в натуральном выражении, до 10 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Россия более чем в 2 раза нарастила экспорт мяса птицы в ОАЭ. Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2024 году российские поставки мяса птицы составили около 10 тысяч тонн. В сравнении с 2023-м экспорт вырос в 2,2 раза в натуральном выражении", - говорится в сообщении.
Там отметили, что наибольшие поставки приходятся на курицу - 83% от общего объема, следом идет индейка - 17% и на мясо уток приходится менее 1%.
Минсельхоз РФ в январе сообщил, что в 2024 году поставки за рубеж российского мяса и субпродуктов выросли на 27% и превысили 700 тысяч тонн. Так, экспорт свиноводческой продукции вырос на 33%, птицеводческой продукции - на 25%, поставки мяса крупного рогатого скота увеличились на 22%.
Половина экспорта оплодотворенных куриных яиц из Чехии пошла в Россию