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Эстония намерена построить объездную дорогу вокруг части РФ, сообщила ERR - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Эстония намерена построить объездную дорогу вокруг части РФ, сообщила ERR
Эстония намерена построить объездную дорогу вокруг части РФ, сообщила ERR - 13.02.2025, ПРАЙМ
Эстония намерена построить объездную дорогу вокруг части РФ, сообщила ERR
Эстония планирует начать в 2026 году и завершить к 2028 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога" - части Псковской области, после этого... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T19:42+0300
2025-02-13T19:42+0300
экономика
эстония
россия
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Эстония планирует начать в 2026 году и завершить к 2028 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога" - части Псковской области, после этого нынешняя дорога через территорию РФ будет закрыта, передает эстонская телерадиовещательная компания ERR. В мае 2024 года ERR сообщала, что власти Эстонии планируют потратить около 7 миллионов евро на возведение пограничного ограждения вокруг "Саатсеского сапога", строительство объездной дороги планировалось завершить в 2026 году. "Начать строительство дороги планируется в следующем году, а завершить новый участок от Вярска до Саатса надеются к 2028 году. После этого нынешняя дорога, проходящая по территории Российской Федерации будет закрыта", - сообщает телерадиовещательная компания. Отмечается, что в настоящее время ведется проектирование, однако процесс усложняется природоохранными ограничениями и близостью к государственной границе. Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна приняла решение застроить участки земли, которые ранее планировала обменять с Россией. Он добавил, что власти Эстонии приняли решение построить новую объездную дорогу вокруг "Саатсеского сапога". Компания ERR сообщала, что Эстония ранее при строительстве границ принимала во внимание возможный обмен территориями с РФ и выделила для этого участок протяженностью в 4 километра. Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.
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эстония, россия
Экономика, ЭСТОНИЯ, РОССИЯ
19:42 13.02.2025
 
Эстония намерена построить объездную дорогу вокруг части РФ, сообщила ERR

ERR: Эстония хочет начать строить объездную дорогу вокруг части РФ в 2026 году

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Эстония планирует начать в 2026 году и завершить к 2028 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога" - части Псковской области, после этого нынешняя дорога через территорию РФ будет закрыта, передает эстонская телерадиовещательная компания ERR.
В мае 2024 года ERR сообщала, что власти Эстонии планируют потратить около 7 миллионов евро на возведение пограничного ограждения вокруг "Саатсеского сапога", строительство объездной дороги планировалось завершить в 2026 году.
"Начать строительство дороги планируется в следующем году, а завершить новый участок от Вярска до Саатса надеются к 2028 году. После этого нынешняя дорога, проходящая по территории Российской Федерации будет закрыта", - сообщает телерадиовещательная компания.
Отмечается, что в настоящее время ведется проектирование, однако процесс усложняется природоохранными ограничениями и близостью к государственной границе.
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Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна приняла решение застроить участки земли, которые ранее планировала обменять с Россией. Он добавил, что власти Эстонии приняли решение построить новую объездную дорогу вокруг "Саатсеского сапога". Компания ERR сообщала, что Эстония ранее при строительстве границ принимала во внимание возможный обмен территориями с РФ и выделила для этого участок протяженностью в 4 километра.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.
 
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