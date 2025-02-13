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Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине, заявили в ЕС

Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине, заявили в ЕС - 13.02.2025, ПРАЙМ

Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине, заявили в ЕС

Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президента США Дональда Трампа и... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T06:34+0300

2025-02-13T06:34+0300

2025-02-13T06:34+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине. "Мы с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие действия вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны состоять в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине следует предоставить твердые гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир на Украине - необходимое условие прочной трансатлантической безопасности", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии. В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.

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германия

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мировая экономика, украина, германия, европа, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мид фрг, мид германии, мид