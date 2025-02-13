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Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине, заявили в ЕС - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине, заявили в ЕС
Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине, заявили в ЕС - 13.02.2025, ПРАЙМ
Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине, заявили в ЕС
Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президента США Дональда Трампа и... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T06:34+0300
2025-02-13T06:34+0300
экономика
мировая экономика
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владимир зеленский
мид фрг
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине. "Мы с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие действия вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны состоять в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине следует предоставить твердые гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир на Украине - необходимое условие прочной трансатлантической безопасности", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии. В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
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мировая экономика, украина, германия, европа, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мид фрг, мид германии, мид
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, МИД ФРГ, МИД Германии, МИД
06:34 13.02.2025
 
Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине, заявили в ЕС

МИД Германии: Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине.
"Мы с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие действия вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны состоять в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине следует предоставить твердые гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир на Украине - необходимое условие прочной трансатлантической безопасности", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии.
В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
 
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