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Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине, заявили в ЕС
Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине, заявили в ЕС - 13.02.2025, ПРАЙМ
Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине, заявили в ЕС
Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президента США Дональда Трампа и... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T06:34+0300
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2025-02-13T06:34+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине.
"Мы с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие действия вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны состоять в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине следует предоставить твердые гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир на Украине - необходимое условие прочной трансатлантической безопасности", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии.
В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
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Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, МИД ФРГ, МИД Германии, МИД
Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине, заявили в ЕС
МИД Германии: Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине.
"Мы с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие действия вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны состоять в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине следует предоставить твердые гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир на Украине - необходимое условие прочной трансатлантической безопасности", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии.
В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.