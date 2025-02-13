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МВД Финляндии хочет продлить закон о выдворении беженцев на границе с РФ - 13.02.2025, ПРАЙМ
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МВД Финляндии хочет продлить закон о выдворении беженцев на границе с РФ
МВД Финляндии хочет продлить закон о выдворении беженцев на границе с РФ - 13.02.2025, ПРАЙМ
МВД Финляндии хочет продлить закон о выдворении беженцев на границе с РФ
МВД Финляндии разослало для комментариев предложение о продлении срока действия закона о выдворении беженцев на границе с Россией до 31 декабря 2026 года,... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T15:22+0300
2025-02-13T15:22+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. МВД Финляндии разослало для комментариев предложение о продлении срока действия закона о выдворении беженцев на границе с Россией до 31 декабря 2026 года, сообщает в четверг ведомство. Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, согласно которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Он вступил в силу 22 июля 2024 года на год, однако власти Финляндии еще ни разу не воспользовались им. "Министерство внутренних дел Финляндии направило для комментариев правительственное предложение о продлении срока действия закона о временных мерах по противодействию инструментализированной миграции до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что содержание действующего закона не изменится. Законопроект планируется представить в парламент в марте, сообщает МВД. Премьер-министр Петтери Орпо ранее заявлял, что после принятия закона о выдворении власти смогут рассмотреть возможность открытия КПП на границе РФ, однако после вступления документа в силу о возможности открытия пропускных пунктов более не упоминалось. Власти Финляндии объясняют это тем, что в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.
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россия, финляндия, общество
Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Общество
15:22 13.02.2025
 
МВД Финляндии хочет продлить закон о выдворении беженцев на границе с РФ

МВД Финляндии хочет продлить закон о выдворении беженцев на границе с Россией

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. МВД Финляндии разослало для комментариев предложение о продлении срока действия закона о выдворении беженцев на границе с Россией до 31 декабря 2026 года, сообщает в четверг ведомство.
Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, согласно которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Он вступил в силу 22 июля 2024 года на год, однако власти Финляндии еще ни разу не воспользовались им.
"Министерство внутренних дел Финляндии направило для комментариев правительственное предложение о продлении срока действия закона о временных мерах по противодействию инструментализированной миграции до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что содержание действующего закона не изменится. Законопроект планируется представить в парламент в марте, сообщает МВД.
Премьер-министр Петтери Орпо ранее заявлял, что после принятия закона о выдворении власти смогут рассмотреть возможность открытия КПП на границе РФ, однако после вступления документа в силу о возможности открытия пропускных пунктов более не упоминалось. Власти Финляндии объясняют это тем, что в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
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