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ФСБ предотвратила теракт в Пскове
ФСБ предотвратила теракт в Пскове - 13.02.2025, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила теракт в Пскове
Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в Пскове, где исламисты из Центральной Азии планировали взорвать железнодорожный вокзал... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T12:02+0300
2025-02-13T12:02+0300
2025-02-13T12:02+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в Пскове, где исламисты из Центральной Азии планировали взорвать железнодорожный вокзал. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России."ФСБ РФ в Псковской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), члены которой, граждане одной из стран Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении объекта транспортной инфраструктуры региона", - отмечается в заявлении.Злоумышленники провели разведку местности, приобрели компоненты для взрывного устройства и начали его сборку, с целью бежать в одну из стран Ближнего Востока после теракта. В результате задержания, террористы оказали сопротивление сотрудникам ФСБ, и были ликвидированы.При обыске места проживания радикалов, были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты взрывного устройства.
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россия, фсб
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ
ФСБ предотвратила теракт в Пскове
ФСБ предотвратила теракт исламистов на ж/д вокзале в Пскове
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в Пскове, где исламисты из Центральной Азии планировали взорвать железнодорожный вокзал. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
"ФСБ РФ в Псковской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), члены которой, граждане одной из стран Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении объекта транспортной инфраструктуры региона", - отмечается в заявлении.
Злоумышленники провели разведку местности, приобрели компоненты для взрывного устройства и начали его сборку, с целью бежать в одну из стран Ближнего Востока после теракта. В результате задержания, террористы оказали сопротивление сотрудникам ФСБ, и были ликвидированы.
При обыске места проживания радикалов, были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты взрывного устройства.
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