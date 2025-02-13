https://1prime.ru/20250213/fsb-854899677.html

ФСБ предотвратила теракт в Пскове

ФСБ предотвратила теракт в Пскове - 13.02.2025, ПРАЙМ

ФСБ предотвратила теракт в Пскове

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в Пскове, где исламисты из Центральной Азии планировали взорвать железнодорожный вокзал... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T12:02+0300

2025-02-13T12:02+0300

2025-02-13T12:02+0300

происшествия

россия

фсб

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в Пскове, где исламисты из Центральной Азии планировали взорвать железнодорожный вокзал. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России."ФСБ РФ в Псковской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), члены которой, граждане одной из стран Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении объекта транспортной инфраструктуры региона", - отмечается в заявлении.Злоумышленники провели разведку местности, приобрели компоненты для взрывного устройства и начали его сборку, с целью бежать в одну из стран Ближнего Востока после теракта. В результате задержания, террористы оказали сопротивление сотрудникам ФСБ, и были ликвидированы.При обыске места проживания радикалов, были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты взрывного устройства.

https://1prime.ru/20250207/fsb-854743008.html

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россия, фсб