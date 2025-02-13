https://1prime.ru/20250213/g7-854915207.html

Bloomberg: Трамп заявил о намерении вернуть Россию в G7

Bloomberg: Трамп заявил о намерении вернуть Россию в G7 - 13.02.2025, ПРАЙМ

Bloomberg: Трамп заявил о намерении вернуть Россию в G7

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Российскую Федерацию в "Большую семерку", говорится в сообщении информагентства... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T22:35+0300

2025-02-13T22:35+0300

2025-02-13T23:39+0300

политика

дональд трамп

россия

g7

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151398_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f0fa01182ddbe69c34d6aa31f4278ed.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Российскую Федерацию в "Большую семерку", говорится в сообщении информагентства Bloomberg."Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7", - цитирует информагентство президента США, который добавил, что России должно быть место за столом, ведь в "Большой семерке" только и говорят, что о Российской Федерации.Вместе с тем исключение Российской Федерации из "Большой восьмерки" он назвал "ошибкой" экс-президента США Барака Обамы."Обама и другие пара человек совершили ошибку, когда добились исключения России", - отметил Трамп, после чего предположил, что президент России Владимир Путин хотел бы вернуться.

https://1prime.ru/20250213/lavrov-854903347.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, россия, g7