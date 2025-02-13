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Bloomberg: Трамп заявил о намерении вернуть Россию в G7
Bloomberg: Трамп заявил о намерении вернуть Россию в G7 - 13.02.2025, ПРАЙМ
Bloomberg: Трамп заявил о намерении вернуть Россию в G7
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Российскую Федерацию в "Большую семерку", говорится в сообщении информагентства... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T22:35+0300
2025-02-13T22:35+0300
2025-02-13T23:39+0300
политика
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Российскую Федерацию в "Большую семерку", говорится в сообщении информагентства Bloomberg."Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7", - цитирует информагентство президента США, который добавил, что России должно быть место за столом, ведь в "Большой семерке" только и говорят, что о Российской Федерации.Вместе с тем исключение Российской Федерации из "Большой восьмерки" он назвал "ошибкой" экс-президента США Барака Обамы."Обама и другие пара человек совершили ошибку, когда добились исключения России", - отметил Трамп, после чего предположил, что президент России Владимир Путин хотел бы вернуться.
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дональд трамп, россия, g7
Политика, Дональд Трамп, РОССИЯ, G7
Bloomberg: Трамп заявил о намерении вернуть Россию в G7
Bloomberg: Трамп заявил о намерении вернуть Россию в G7
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Российскую Федерацию в "Большую семерку", говорится в сообщении информагентства Bloomberg.
"Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7", - цитирует информагентство президента США, который добавил, что России должно быть место за столом, ведь в "Большой семерке" только и говорят, что о Российской Федерации.
Вместе с тем исключение Российской Федерации из "Большой восьмерки" он назвал "ошибкой" экс-президента США Барака Обамы.
Лавров высказался о реакции в мире на разговор Путина и Трампа
"Обама и другие пара человек совершили ошибку, когда добились исключения России", - отметил Трамп, после чего предположил, что президент России Владимир Путин хотел бы вернуться.