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В ЕК заявили, что не планируют вводить потолок цен на газ - 13.02.2025, ПРАЙМ
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В ЕК заявили, что не планируют вводить потолок цен на газ
В ЕК заявили, что не планируют вводить потолок цен на газ - 13.02.2025, ПРАЙМ
В ЕК заявили, что не планируют вводить потолок цен на газ
В Еврокомиссии опровергли сообщения СМИ о том, что в ЕС хотят ввести временный потолок цен на газ, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T12:31+0300
2025-02-13T12:31+0300
экономика
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. В Еврокомиссии опровергли сообщения СМИ о том, что в ЕС хотят ввести временный потолок цен на газ, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из ЕК. Накануне газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости в последнее время, а также намерений президента США Дональда Трампа ввести жесткие меры в отношении ЕС. "Европейский союз не планирует включать потолок цен на газ в свою предстоящую стратегию по снижению цен на энергоресурсы", - интерпретирует слова источника газета Politico. Отмечается, что в ЕС поспешили опровергнуть сообщения об ограничении цен после того, как трейдеры и компании подняли тревогу из-за возможности подобных мер.
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газ, ес, ек, politico
Экономика, Газ, ЕС, ЕК, Politico
12:31 13.02.2025
 
В ЕК заявили, что не планируют вводить потолок цен на газ

Politico: в ЕК заявили, что не планируют вводить потолок цен на газ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. В Еврокомиссии опровергли сообщения СМИ о том, что в ЕС хотят ввести временный потолок цен на газ, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из ЕК.
Накануне газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости в последнее время, а также намерений президента США Дональда Трампа ввести жесткие меры в отношении ЕС.
"Европейский союз не планирует включать потолок цен на газ в свою предстоящую стратегию по снижению цен на энергоресурсы", - интерпретирует слова источника газета Politico.
Отмечается, что в ЕС поспешили опровергнуть сообщения об ограничении цен после того, как трейдеры и компании подняли тревогу из-за возможности подобных мер.
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