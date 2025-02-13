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В ЕК заявили, что не планируют вводить потолок цен на газ

В ЕК заявили, что не планируют вводить потолок цен на газ - 13.02.2025, ПРАЙМ

В ЕК заявили, что не планируют вводить потолок цен на газ

В Еврокомиссии опровергли сообщения СМИ о том, что в ЕС хотят ввести временный потолок цен на газ, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T12:31+0300

2025-02-13T12:31+0300

2025-02-13T12:31+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. В Еврокомиссии опровергли сообщения СМИ о том, что в ЕС хотят ввести временный потолок цен на газ, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из ЕК. Накануне газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости в последнее время, а также намерений президента США Дональда Трампа ввести жесткие меры в отношении ЕС. "Европейский союз не планирует включать потолок цен на газ в свою предстоящую стратегию по снижению цен на энергоресурсы", - интерпретирует слова источника газета Politico. Отмечается, что в ЕС поспешили опровергнуть сообщения об ограничении цен после того, как трейдеры и компании подняли тревогу из-за возможности подобных мер.

https://1prime.ru/20250130/krizis-854555881.html

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