https://1prime.ru/20250213/gaz-854913240.html

В Европе значительно снизились цены на газ

В Европе значительно снизились цены на газ - 13.02.2025, ПРАЙМ

В Европе значительно снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились на 8% – до 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 13.02.2025, ПРАЙМ

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2025-02-13T20:44+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились на 8% – до 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 576,6 доллара (–3,4%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 545,7 доллара (-8,5%), ценовой максимум – 587 долларов (-1,6%). Последние фьючерсы торговались по 550 долларов (-7,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 596,7 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе во вторник впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. При этом по итогам торгов среды они снизились на 2,3% – до 602,5 долларов. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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