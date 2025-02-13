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В Молдавии подтвердили, что Венгрия начнет поставки газа в Приднестровье

В Молдавии подтвердили, что Венгрия начнет поставки газа в Приднестровье - 13.02.2025, ПРАЙМ

В Молдавии подтвердили, что Венгрия начнет поставки газа в Приднестровье

Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG начинает поставки газа в Приднестровье с пятницы, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан. | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T23:41+0300

2025-02-13T23:41+0300

2025-02-13T23:42+0300

экономика

молдавия

поставки газа

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КИШИНЕВ, 13 фев - ПРАЙМ. Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG начинает поставки газа в Приднестровье с пятницы, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила во вторник, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа займется венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. "По венгерской схеме поставок правительство не занимается, а только проверяет операции на предмет законности. На этом этапе поступила информация, что завтра поставки газа в Приднестровье будут", - сказал Речан в эфире кишиневского телеканала Jurnal TV. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

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молдавия, поставки газа