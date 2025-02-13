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В Госдуме предложили ввести льготы для многодетных семей

В Госдуме предложили ввести льготы для многодетных семей - 13.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести льготы для многодетных семей

Единый федеральный подход необходимо ввести, предусмотрев установление 50-процентной скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей и 50-процентной... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T02:02+0300

2025-02-13T02:02+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Единый федеральный подход необходимо ввести, предусмотрев установление 50-процентной скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей и 50-процентной компенсации на взносы за капитальный ремонт по всей России, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Сегодня многодетные семьи имеют право на льготные тарифы при оплате коммунальных услуг – минимальная скидка, установленная федеральным законодательством, составляет 30 процентов. При этом регионы могут увеличить скидку, кроме того, они вправе предоставлять льготы на оплату иных услуг. Например, субъекты РФ имеют право назначать льготы многодетным на оплату капремонта. Подобное право уже реализовано в Москве и Вологодской области, где компенсируют 50 процентов взносов на капремонт, частично – в Санкт-Петербурге. Как итог, получается, что в одних регионах России скидка на услуги ЖКХ минимальная, в других – максимальная. На мой взгляд, в этом вопросе необходим единый федеральный подход – по всей России можно установить 50-процентную скидку на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей и 50-процентную компенсацию их взносов за капремонт", - сказал Колунов. По мнению парламентария, данная инициатива положительно повлияет на рост демографии и окажет значительную поддержку российским семьям. Кроме того, по словам Колунова, важно установить правило, согласно которому скидка на оплату услуг ЖКХ будет действовать только в квартире или частном доме по месту прописки, чтобы избежать мошенничества. "Если у родителей несколько квартир, оформить её можно только на ту, в которой живут все члены семьи. Где семья живет, там скидка и существует. Никаких инвестиционных схем с несколькими квартирами и льготными ЖКУ в каждой быть не должно. И, если мы говорим о нагрузке на бюджет, можно подумать над дифференцированной шкалой скидки, где ее размер будет зависеть от числа детей. В Санкт-Петербурге такая практика уже есть", - заключил он.

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россия, общество , москва, санкт-петербург, рф, госдума