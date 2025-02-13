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В Госдуме объяснили внушительный рост российского рынка акций - 13.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250213/gosduma-854900538.html
В Госдуме объяснили внушительный рост российского рынка акций
В Госдуме объяснили внушительный рост российского рынка акций - 13.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме объяснили внушительный рост российского рынка акций
Внушительный рост рынка акций объясняется уверенностью экспертов в снятии экономических санкций с российского экспорта, заявил РИА Новости зампредседателя... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T12:17+0300
2025-02-13T12:17+0300
экономика
россия
госдума
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Внушительный рост рынка акций объясняется уверенностью экспертов в снятии экономических санкций с российского экспорта, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР). Ликвидные российские акции в утреннюю сессию на Московской бирже достигли верхней планки допустимого ценового коридора и торгуются по этому уровню, что стабилизировало и индекс Мосбиржи, следует из данных торгов. В частности, к 7.56 мск акции "Газпрома" стоили 159,1 рубля (+2,9% к 23.50 мск четверга), Сбербанка – 318,72 рубля (+1,5%), "Лукойла" - 7930 рублей (+3,3%). Индекс Мосбиржи на вечерней сессии максимально подскакивал более чем на 8%, до 3278,22 пункта, после чего притормозил в росте на фоне стабилизации цен "голубых фишек". "Хороший внушительный рост рынка акций объясняется уверенностью экспертов в снятии экономических санкций с российского экспорта. Кроме того, российские компании вернутся к инвестициям на внешних рынках. Безусловно, этот рост надо поддержать стимулирующими мерами, вовлекая розничных инвесторов и зарубежные инвестиционные фонды. Это, безусловно, переключит инфляционные ожидания и даст ЦБ возможность понизить ставку", - сказал Наумов. Парламентарий добавил, что в долгосрочном плане следует исходить из того, что все российские акционерные общества направят дополнительные доходы от роста акционерного капитала на реализацию закона о технологической политике, вступившего силу с 1 января этого года. В среду на этом фоне рынок взлетел на вечерних торгах выше 3200 пунктов, что и отражается утром в четверг в динамике индекса, изменения которого считаются относительно его значения на момент закрытия основной сессии - 18.50 мск.
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россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
12:17 13.02.2025
 
В Госдуме объяснили внушительный рост российского рынка акций

Наумов: рост рынка акций вызван уверенностью в снятии санкций с экспорта России

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Внушительный рост рынка акций объясняется уверенностью экспертов в снятии экономических санкций с российского экспорта, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).
Ликвидные российские акции в утреннюю сессию на Московской бирже достигли верхней планки допустимого ценового коридора и торгуются по этому уровню, что стабилизировало и индекс Мосбиржи, следует из данных торгов. В частности, к 7.56 мск акции "Газпрома" стоили 159,1 рубля (+2,9% к 23.50 мск четверга), Сбербанка – 318,72 рубля (+1,5%), "Лукойла" - 7930 рублей (+3,3%). Индекс Мосбиржи на вечерней сессии максимально подскакивал более чем на 8%, до 3278,22 пункта, после чего притормозил в росте на фоне стабилизации цен "голубых фишек".
"Хороший внушительный рост рынка акций объясняется уверенностью экспертов в снятии экономических санкций с российского экспорта. Кроме того, российские компании вернутся к инвестициям на внешних рынках. Безусловно, этот рост надо поддержать стимулирующими мерами, вовлекая розничных инвесторов и зарубежные инвестиционные фонды. Это, безусловно, переключит инфляционные ожидания и даст ЦБ возможность понизить ставку", - сказал Наумов.
Парламентарий добавил, что в долгосрочном плане следует исходить из того, что все российские акционерные общества направят дополнительные доходы от роста акционерного капитала на реализацию закона о технологической политике, вступившего силу с 1 января этого года.
В среду на этом фоне рынок взлетел на вечерних торгах выше 3200 пунктов, что и отражается утром в четверг в динамике индекса, изменения которого считаются относительно его значения на момент закрытия основной сессии - 18.50 мск.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей
10:56
 
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