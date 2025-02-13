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ГД одобрила в первом чтении введение краткосрочных полисов ОСГОП для такси

ГД одобрила в первом чтении введение краткосрочных полисов ОСГОП для такси - 13.02.2025, ПРАЙМ

ГД одобрила в первом чтении введение краткосрочных полисов ОСГОП для такси

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит возможность для легковых такси заключать краткосрочные (от 10 дней) договоры обязательного... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T14:20+0300

2025-02-13T14:20+0300

2025-02-13T14:20+0300

россия

финансы

госдума

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит возможность для легковых такси заключать краткосрочные (от 10 дней) договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Документ внесен председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и членом комитета Николаем Цедом. Он позволяет при перевозках пассажиров легковым такси заключать договор ОСГОП на срок от 10 дней до одного года. Такой договор вступает в силу через три дня после уплаты страхователем страховой премии, если в договоре не установлен иной срок вступления в силу. Сейчас договоры обязательного страхования гражданской ответственности для легковых такси заключаются минимум на год. Однако правоприменительная практика показала, что в ряде случаев лицам, которые занимаются такими перевозками, интересны сокращенные сроки действия договоров ОСГОП. Например, годовой срок действия договора не всегда оптимален для физлиц, которые часто работают в такси не постоянно, а периодически, в качестве подработки, отмечается в пояснительной записке. Комитет по финрынку полагает возможным при доработке законопроекта ко второму чтению предусмотреть возможность заключения краткосрочных договоров ОСГОП лишь для таксистов-физлиц, а для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются этой деятельностью на постоянной профессиональной основе, сохранить действующие сроки. Минимальный срок действия краткосрочного договора ОСГОП также нуждается в дополнительном обсуждении, считает комитет. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки. Поскольку "размер страховой премии по краткосрочным договорам не может быть существенным", по ним следует ограничить возможности применения франшизы по рискам гражданской ответственности перевозчика, а также возможности уплаты страховой премии в рассрочку, считает кабмин. Правительство также считает целесообразным рассмотреть возможность заключения краткосрочного договора от одного дня для индивидуальных предпринимателей или физлиц, которые занимаются перевозками в такси в течение коротких промежутков времени. В отзыве правительства на законопроект также предложено предусмотреть механизмы оперативной передачи соответствующих сведений в адрес уполномоченных органов, контролирующих наличие договоров ОСГОП (в том числе в федеральную госинформсистему легковых такси).

https://1prime.ru/20250213/gosduma-854900538.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, госдума