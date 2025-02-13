Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД одобрила в первом чтении введение краткосрочных полисов ОСГОП для такси - 13.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250213/gosduma-854903769.html
ГД одобрила в первом чтении введение краткосрочных полисов ОСГОП для такси
ГД одобрила в первом чтении введение краткосрочных полисов ОСГОП для такси - 13.02.2025, ПРАЙМ
ГД одобрила в первом чтении введение краткосрочных полисов ОСГОП для такси
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит возможность для легковых такси заключать краткосрочные (от 10 дней) договоры обязательного... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T14:20+0300
2025-02-13T14:20+0300
россия
финансы
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит возможность для легковых такси заключать краткосрочные (от 10 дней) договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Документ внесен председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и членом комитета Николаем Цедом. Он позволяет при перевозках пассажиров легковым такси заключать договор ОСГОП на срок от 10 дней до одного года. Такой договор вступает в силу через три дня после уплаты страхователем страховой премии, если в договоре не установлен иной срок вступления в силу. Сейчас договоры обязательного страхования гражданской ответственности для легковых такси заключаются минимум на год. Однако правоприменительная практика показала, что в ряде случаев лицам, которые занимаются такими перевозками, интересны сокращенные сроки действия договоров ОСГОП. Например, годовой срок действия договора не всегда оптимален для физлиц, которые часто работают в такси не постоянно, а периодически, в качестве подработки, отмечается в пояснительной записке. Комитет по финрынку полагает возможным при доработке законопроекта ко второму чтению предусмотреть возможность заключения краткосрочных договоров ОСГОП лишь для таксистов-физлиц, а для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются этой деятельностью на постоянной профессиональной основе, сохранить действующие сроки. Минимальный срок действия краткосрочного договора ОСГОП также нуждается в дополнительном обсуждении, считает комитет. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки. Поскольку "размер страховой премии по краткосрочным договорам не может быть существенным", по ним следует ограничить возможности применения франшизы по рискам гражданской ответственности перевозчика, а также возможности уплаты страховой премии в рассрочку, считает кабмин. Правительство также считает целесообразным рассмотреть возможность заключения краткосрочного договора от одного дня для индивидуальных предпринимателей или физлиц, которые занимаются перевозками в такси в течение коротких промежутков времени. В отзыве правительства на законопроект также предложено предусмотреть механизмы оперативной передачи соответствующих сведений в адрес уполномоченных органов, контролирующих наличие договоров ОСГОП (в том числе в федеральную госинформсистему легковых такси).
https://1prime.ru/20250213/gosduma-854900538.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_049b0e920dc24ca7e2ef4f891161aa8d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, госдума
РОССИЯ, Финансы, Госдума
14:20 13.02.2025
 
ГД одобрила в первом чтении введение краткосрочных полисов ОСГОП для такси

Госдума одобрила в первом чтении введение краткосрочных полисов ОСГОП для такси

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит возможность для легковых такси заключать краткосрочные (от 10 дней) договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
Документ внесен председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и членом комитета Николаем Цедом. Он позволяет при перевозках пассажиров легковым такси заключать договор ОСГОП на срок от 10 дней до одного года. Такой договор вступает в силу через три дня после уплаты страхователем страховой премии, если в договоре не установлен иной срок вступления в силу.
Сейчас договоры обязательного страхования гражданской ответственности для легковых такси заключаются минимум на год. Однако правоприменительная практика показала, что в ряде случаев лицам, которые занимаются такими перевозками, интересны сокращенные сроки действия договоров ОСГОП. Например, годовой срок действия договора не всегда оптимален для физлиц, которые часто работают в такси не постоянно, а периодически, в качестве подработки, отмечается в пояснительной записке.
Комитет по финрынку полагает возможным при доработке законопроекта ко второму чтению предусмотреть возможность заключения краткосрочных договоров ОСГОП лишь для таксистов-физлиц, а для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются этой деятельностью на постоянной профессиональной основе, сохранить действующие сроки. Минимальный срок действия краткосрочного договора ОСГОП также нуждается в дополнительном обсуждении, считает комитет.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки. Поскольку "размер страховой премии по краткосрочным договорам не может быть существенным", по ним следует ограничить возможности применения франшизы по рискам гражданской ответственности перевозчика, а также возможности уплаты страховой премии в рассрочку, считает кабмин.
Правительство также считает целесообразным рассмотреть возможность заключения краткосрочного договора от одного дня для индивидуальных предпринимателей или физлиц, которые занимаются перевозками в такси в течение коротких промежутков времени.
В отзыве правительства на законопроект также предложено предусмотреть механизмы оперативной передачи соответствующих сведений в адрес уполномоченных органов, контролирующих наличие договоров ОСГОП (в том числе в федеральную госинформсистему легковых такси).
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
В Госдуме объяснили внушительный рост российского рынка акций
12:17
 
РОССИЯФинансыГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала