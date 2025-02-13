https://1prime.ru/20250213/gosduma-854903914.html

ГД разрешила операторам финплатформ продавать на них собственные бумаги

ГД разрешила операторам финплатформ продавать на них собственные бумаги - 13.02.2025, ПРАЙМ

ГД разрешила операторам финплатформ продавать на них собственные бумаги

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий операторам финансовых платформ совершать на них сделки с собственными ценными бумагами. | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T14:25+0300

2025-02-13T14:25+0300

2025-02-13T14:25+0300

экономика

рынки

акции

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_038224a507cc71634e7eaad0d98bc57a.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий операторам финансовых платформ совершать на них сделки с собственными ценными бумагами. Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он направлен на дальнейшее развитие системы совершения финансовых сделок с использованием финансовых платформ. Законопроект разрешает оператору финансовой платформы совершать на ней сделки с собственными ценными бумагами. Соответствующие изменения вносятся в закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы". Это позволит расширить для граждан выбор инструментов, предлагаемых в таких "финансовых супермаркетах", что будет способствовать развитию электронных сервисов финансовых услуг, пояснял ранее один из авторов этой законодательной инициативы, председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Правительство РФ поддерживает законопроект, но считает необходимым ко второму чтению дополнить его положением об обязанности оператора финансовой платформы, совершающего сделки с собственными ценными бумагами, принимать меры по выявлению конфликта интересов и предотвращению возможных негативных последствий таких сделок. Согласно действующему законодательству, оператор финансовой платформы не является стороной совершаемых на ней финансовых сделок. Это излишнее ограничение, которое сужает выбор финансовых инструментов для розничных инвесторов, считает Аксаков. Оператор финплатформы – это акционерное общество, которое обеспечивает возможность совершать финансовые сделки на этой платформе. Такой оператор должен быть включен в соответствующий реестр Банка России.

https://1prime.ru/20250213/gosduma-854900538.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, акции, финансы