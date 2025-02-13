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ГД разрешила операторам финплатформ продавать на них собственные бумаги
ГД разрешила операторам финплатформ продавать на них собственные бумаги - 13.02.2025, ПРАЙМ
ГД разрешила операторам финплатформ продавать на них собственные бумаги
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий операторам финансовых платформ совершать на них сделки с собственными ценными бумагами. | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T14:25+0300
2025-02-13T14:25+0300
2025-02-13T14:25+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий операторам финансовых платформ совершать на них сделки с собственными ценными бумагами. Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он направлен на дальнейшее развитие системы совершения финансовых сделок с использованием финансовых платформ. Законопроект разрешает оператору финансовой платформы совершать на ней сделки с собственными ценными бумагами. Соответствующие изменения вносятся в закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы". Это позволит расширить для граждан выбор инструментов, предлагаемых в таких "финансовых супермаркетах", что будет способствовать развитию электронных сервисов финансовых услуг, пояснял ранее один из авторов этой законодательной инициативы, председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Правительство РФ поддерживает законопроект, но считает необходимым ко второму чтению дополнить его положением об обязанности оператора финансовой платформы, совершающего сделки с собственными ценными бумагами, принимать меры по выявлению конфликта интересов и предотвращению возможных негативных последствий таких сделок. Согласно действующему законодательству, оператор финансовой платформы не является стороной совершаемых на ней финансовых сделок. Это излишнее ограничение, которое сужает выбор финансовых инструментов для розничных инвесторов, считает Аксаков. Оператор финплатформы – это акционерное общество, которое обеспечивает возможность совершать финансовые сделки на этой платформе. Такой оператор должен быть включен в соответствующий реестр Банка России.
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рынки, акции, финансы
Экономика, Рынки, Акции, Финансы
ГД разрешила операторам финплатформ продавать на них собственные бумаги
ГД в I чтении разрешила операторам финплатформ продавать на них собственные бумаги
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий операторам финансовых платформ совершать на них сделки с собственными ценными бумагами.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он направлен на дальнейшее развитие системы совершения финансовых сделок с использованием финансовых платформ. Законопроект разрешает оператору финансовой платформы совершать на ней сделки с собственными ценными бумагами. Соответствующие изменения вносятся в закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".
Это позволит расширить для граждан выбор инструментов, предлагаемых в таких "финансовых супермаркетах", что будет способствовать развитию электронных сервисов финансовых услуг, пояснял ранее один из авторов этой законодательной инициативы, председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Правительство РФ поддерживает законопроект, но считает необходимым ко второму чтению дополнить его положением об обязанности оператора финансовой платформы, совершающего сделки с собственными ценными бумагами, принимать меры по выявлению конфликта интересов и предотвращению возможных негативных последствий таких сделок.
Согласно действующему законодательству, оператор финансовой платформы не является стороной совершаемых на ней финансовых сделок. Это излишнее ограничение, которое сужает выбор финансовых инструментов для розничных инвесторов, считает Аксаков.
Оператор финплатформы – это акционерное общество, которое обеспечивает возможность совершать финансовые сделки на этой платформе. Такой оператор должен быть включен в соответствующий реестр Банка России.
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