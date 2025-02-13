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В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий ЦБ в повышении ставки

В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий ЦБ в повышении ставки - 13.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий ЦБ в повышении ставки

Группа депутатов фракции "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, обязывающий ЦБ согласовывать с нижней палатой парламента решения о... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T15:50+0300

2025-02-13T15:50+0300

2025-02-13T15:50+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, обязывающий ЦБ согласовывать с нижней палатой парламента решения о значительном повышении ключевой ставки, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы. "Банк России может повышать процентную ставку по операциям Банка России более чем на сто базисных пунктов (1 процентный пункт - ред.) только с согласия Государственной думы, оформленного соответствующим постановлением. Банк России не может повышать процентную ставку по операциям Банка России без согласия Государственной думы, если повышение процентной ставки... превышает размер годовой инфляции за предыдущий календарный год, увеличенный в полтора раза", - говорится в тексте проекта. Необходимость такого согласования, по мнению авторов законопроекта, "позволит снизить вероятность чрезмерного воздействия негативных решений на экономику". В пояснительной записке они подчеркивают, что одобрение парламента потребуется только для значительных изменений по ставке, "что обеспечивает баланс между оперативностью регулирования и необходимостью предотвратить неоправданное давление на рынок". "В современных экономических условиях резкие изменения ключевой процентной ставки Банком России могут создавать существенное давление на денежно-кредитную систему, вызывая шоковые эффекты для экономики. Это особенно заметно в таких секторах, как малый и средний бизнес, ипотечное кредитование и потребительский рынок, которые наиболее чувствительны к изменениям стоимости заимствований", - поясняют авторы. "Ограничение роста ставки в размере, не превышающем полуторное значение инфляции за предыдущий год, также является важным инструментом, направленным на защиту устойчивости экономики. Это предотвратит ситуации, когда чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики приводит к сокращению инвестиций, росту стоимости обслуживания долгов и снижению доступности финансовых ресурсов для предприятий и населения", - добавляется в документе. В пятницу состоится первое заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке в текущем году. На предыдущем заседании 20 декабря 2024 года Банк России неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых – это является рекордным значением для России.

https://1prime.ru/20250213/gosduma-854900538.html

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банки, финансы, госдума