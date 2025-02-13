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Во французском Гренобле прогремел взрыв, 12 человек пострадали
Во французском Гренобле прогремел взрыв, 12 человек пострадали - 13.02.2025, ПРАЙМ
Во французском Гренобле прогремел взрыв, 12 человек пострадали
Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле, 12 человек пострадали, причиной могла стать граната, сообщает радиостанция Ici со ссылкой на... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T01:29+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле, 12 человек пострадали, причиной могла стать граната, сообщает радиостанция Ici со ссылкой на пожарных.
"Вечером среды в баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошел взрыв. В результате ... пострадали двенадцать человек", - говорится в материале.
По данным приехавших на место происшествия пожарных, двое из 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один - в критическом. Взрыв, по предварительным данным, носит криминальный характер и, вероятно, произошел из-за детонации гранаты.
Зданию заведения, по информации радиостанции, взрывом также был нанесен серьезный ущерб, а все его окна были разбиты.
Радиостанция отмечает, что в связи с происшествием пока никто не задержан.
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мировая экономика, москва
Экономика, Мировая экономика, МОСКВА
Во французском Гренобле прогремел взрыв, 12 человек пострадали
Ici: взрыв прогремел в баре-ресторане в Гренобле, 12 человек пострадали
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле, 12 человек пострадали, причиной могла стать граната, сообщает радиостанция Ici со ссылкой на пожарных.
"Вечером среды в баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошел взрыв. В результате ... пострадали двенадцать человек", - говорится в материале.
По данным приехавших на место происшествия пожарных, двое из 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один - в критическом. Взрыв, по предварительным данным, носит криминальный характер и, вероятно, произошел из-за детонации гранаты.
Зданию заведения, по информации радиостанции, взрывом также был нанесен серьезный ущерб, а все его окна были разбиты.
Радиостанция отмечает, что в связи с происшествием пока никто не задержан.