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Во французском Гренобле прогремел взрыв, 12 человек пострадали

Во французском Гренобле прогремел взрыв, 12 человек пострадали - 13.02.2025, ПРАЙМ

Во французском Гренобле прогремел взрыв, 12 человек пострадали

Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле, 12 человек пострадали, причиной могла стать граната, сообщает радиостанция Ici со ссылкой на... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T01:29+0300

2025-02-13T01:29+0300

2025-02-13T01:29+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле, 12 человек пострадали, причиной могла стать граната, сообщает радиостанция Ici со ссылкой на пожарных. "Вечером среды в баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошел взрыв. В результате ... пострадали двенадцать человек", - говорится в материале. По данным приехавших на место происшествия пожарных, двое из 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один - в критическом. Взрыв, по предварительным данным, носит криминальный характер и, вероятно, произошел из-за детонации гранаты. Зданию заведения, по информации радиостанции, взрывом также был нанесен серьезный ущерб, а все его окна были разбиты. Радиостанция отмечает, что в связи с происшествием пока никто не задержан.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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