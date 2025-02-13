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Немецкий DAX обновил рекорд

Немецкий DAX обновил рекорд - 13.02.2025, ПРАЙМ

Немецкий DAX обновил рекорд

Основные фондовые индексы Европы в четверг в основном растут, немецкий DAX обновил рекорд, а FTSE 100 снижается на фоне корпоративной отчетности и... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T13:40+0300

2025-02-13T13:40+0300

2025-02-13T13:40+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг в основном растут, немецкий DAX обновил рекорд, а FTSE 100 снижается на фоне корпоративной отчетности и макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.31 мск немецкий DAX рос на 1,25%, до 22 420,44 пункта, ранее в ходе торгов показатель обновил рекорд; французский CAC 40 поднимался на 1,09%, до 8 129,82 пункта, британский индекс FTSE 100 - снижался на 0,8%, до 8 736,9 пункта. Британские акции оказались под давлением после публикации финотчетов. Так, акции British American Tobacco (BAT) дешевеют в Лондоне на 9,8%, компания вышла в прибыль по итогам прошлого года, но выручка снизилась и оказалась меньше ожиданий. Бумаги производителя продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever теряют 7% стоимости; чистая прибыль компании сократилась на 11,5% в прошлом году - до 5,744 миллиарда евро. Акции банковского гиганта Barclays дешевеют на 5,7%, при этом он показал рост прибыли за прошлый год. Акции немецкого концерна Siemens AG дорожают на 6,2%; в первом квартале текущего фингода выручка компании выросла на 3% и оказалась лучше прогнозов, а чистая прибыль поднялась почти в полтора раза. Бумаги производителя стали ThyssenKrupp AG дорожают на 10,7% (в первом квартале фингода компания сократила чистый убыток в шесть раз). Акции швейцарской Nestle дорожают на 5,7%; в 2024 году выручка компании снизилась на 1,8%, до 91,354 миллиарда франков (100,3 миллиарда долларов), что оказалось выше прогноза в 91 миллиард. Фунт стерлингов дорожает к доллару на 0,4% после публикации макростатистики. Так, ВВП Великобритании в четвертом квартале 2024 года, по предварительной оценке, вырос на 1,4% в годовом выражении при прогнозе роста на 1,1%, а в квартальном – поднялся на 0,1%, тогда как ждали аналогичного снижения. Объем промышленного производства в Великобритании в декабре поднялся на 0,5% к ноябрю при прогнозе увеличения только на 0,2%.

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