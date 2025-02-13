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Среди россиян растет интерес к премиальным поездкам в Европу - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Среди россиян растет интерес к премиальным поездкам в Европу
Среди россиян растет интерес к премиальным поездкам в Европу - 13.02.2025, ПРАЙМ
Среди россиян растет интерес к премиальным поездкам в Европу
Среди российских туристов растет интерес к премиальным поездкам в Европу, кратный рост спроса этой зимой фиксируется на горнолыжные туры во Францию, больше... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T03:30+0300
2025-02-13T03:30+0300
бизнес
туризм
европа
франция
италия
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Среди российских туристов растет интерес к премиальным поездкам в Европу, кратный рост спроса этой зимой фиксируется на горнолыжные туры во Францию, больше всего - в Куршевель, рассказали журналистам представители туроператоров "Русский Экспресс" и PAC Group. "Русский Экспресс" в сезоне 2024/2025 зафиксировал тенденцию на рост интереса россиян к премиальным поездкам на зимние курорты Франции. Количество запросов на отдых увеличилось в 2,5-3 раза за год. В топе - Куршевель, на него приходится 50% от всех заявок на курорты Франции", - рассказали в туроператоре. О том, что среди россиян растет интерес к премиальным курортам Европы, сообщил и гендиректор туроператора PAC Group Илья Иткин. "Я предвосхищаю постепенное вхождение в топ-5 премиальной Европы. Она может начать конкурировать с Эмиратами, Мальдивами и премиальной Турцией. Прежде всего за счет Франции и Италии. Кстати, сюда подливает масло и зима с горными курортами. Мы видим очень хорошую динамику, идет явное возвращение россиян в Альпы, но в очень дорогой сегмент", - сказал он. "Такого интереса россиян к премиальному французскому Куршевелю я не видел никогда. Его всегда компенсировало огромное количество других горнолыжных курортов в соседних долинах. Сейчас же на Куршевель очень концентрированный спрос", - добавил Иткин. По словам гендиректора PAC Group, у россиян пользуются спросом и премиальные туры на горнолыжные курорты Италии, в первую очередь в "Альта Бадию" и "Валь Гардену".
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бизнес, туризм, европа, франция, италия
Бизнес, Туризм, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ
03:30 13.02.2025
 
Среди россиян растет интерес к премиальным поездкам в Европу

"Русский Экспресс": среди россиян растет интерес к премиальным поездкам в Европу

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Среди российских туристов растет интерес к премиальным поездкам в Европу, кратный рост спроса этой зимой фиксируется на горнолыжные туры во Францию, больше всего - в Куршевель, рассказали журналистам представители туроператоров "Русский Экспресс" и PAC Group.
"Русский Экспресс" в сезоне 2024/2025 зафиксировал тенденцию на рост интереса россиян к премиальным поездкам на зимние курорты Франции. Количество запросов на отдых увеличилось в 2,5-3 раза за год. В топе - Куршевель, на него приходится 50% от всех заявок на курорты Франции", - рассказали в туроператоре.
О том, что среди россиян растет интерес к премиальным курортам Европы, сообщил и гендиректор туроператора PAC Group Илья Иткин. "Я предвосхищаю постепенное вхождение в топ-5 премиальной Европы. Она может начать конкурировать с Эмиратами, Мальдивами и премиальной Турцией. Прежде всего за счет Франции и Италии. Кстати, сюда подливает масло и зима с горными курортами. Мы видим очень хорошую динамику, идет явное возвращение россиян в Альпы, но в очень дорогой сегмент", - сказал он.
"Такого интереса россиян к премиальному французскому Куршевелю я не видел никогда. Его всегда компенсировало огромное количество других горнолыжных курортов в соседних долинах. Сейчас же на Куршевель очень концентрированный спрос", - добавил Иткин.
По словам гендиректора PAC Group, у россиян пользуются спросом и премиальные туры на горнолыжные курорты Италии, в первую очередь в "Альта Бадию" и "Валь Гардену".
 
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