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В Якутии нашли причину обрушения на шахте, где погиб человек - 13.02.2025, ПРАЙМ
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В Якутии нашли причину обрушения на шахте, где погиб человек
В Якутии нашли причину обрушения на шахте, где погиб человек - 13.02.2025, ПРАЙМ
В Якутии нашли причину обрушения на шахте, где погиб человек
Прокуратура в Якутии выявила причину обрушения на шахте "Восточная Денисовская", где погиб человек, плохая организации работ привела к трагедии, сообщает... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T07:50+0300
2025-02-13T07:50+0300
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ЯКУТСК, 13 фев - ПРАЙМ. Прокуратура в Якутии выявила причину обрушения на шахте "Восточная Денисовская", где погиб человек, плохая организации работ привела к трагедии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Один человек погиб при обрушении породы на шахте в Якутии 8 октября, еще трое эвакуировались самостоятельно, сообщала пресс-служба главного управления МЧС России по региону. Как отметили в региональной прокуратуре, проверка в городе Нерюнгри установила, что в момент обрушения в шахте находился 81 человек, на аварийном участке – 5 человек, из которых 4 работника выбрались самостоятельно, 1 горнорабочий в результате полученных травм скончался. "Согласно акту расследования причиной несчастного случая на производстве является неудовлетворительная организация производства работ", - информирует пресс-служба. По данным прокуратуры, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности. "На контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - добавили в надзорном органе.
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общество , промышленность, якутия, якутск, рф, мчс
Экономика, Общество , Промышленность, ЯКУТИЯ, Якутск, РФ, МЧС
07:50 13.02.2025
 
В Якутии нашли причину обрушения на шахте, где погиб человек

Прокуратура выявила причину обрушения на шахте в Якутии, где погиб человек

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ЯКУТСК, 13 фев - ПРАЙМ. Прокуратура в Якутии выявила причину обрушения на шахте "Восточная Денисовская", где погиб человек, плохая организации работ привела к трагедии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Один человек погиб при обрушении породы на шахте в Якутии 8 октября, еще трое эвакуировались самостоятельно, сообщала пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Как отметили в региональной прокуратуре, проверка в городе Нерюнгри установила, что в момент обрушения в шахте находился 81 человек, на аварийном участке – 5 человек, из которых 4 работника выбрались самостоятельно, 1 горнорабочий в результате полученных травм скончался.
"Согласно акту расследования причиной несчастного случая на производстве является неудовлетворительная организация производства работ", - информирует пресс-служба.
По данным прокуратуры, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.
"На контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - добавили в надзорном органе.
 
ЭкономикаОбществоПромышленностьЯКУТИЯЯкутскРФМЧС
 
 
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