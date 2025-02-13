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Юрист рассказал, как с марта можно будет поставить машину на учет
Юрист рассказал, как с марта можно будет поставить машину на учет - 13.02.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказал, как с марта можно будет поставить машину на учет
Граждане РФ с марта смогут без полиса ОСАГО поставить на учет свой автомобиль в ГИБДД или снять машину с регистрации, рассказал РИА Новости юрист, руководитель... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T02:32+0300
2025-02-13T02:32+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Граждане РФ с марта смогут без полиса ОСАГО поставить на учет свой автомобиль в ГИБДД или снять машину с регистрации, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Президент России Владимир Путин 8 июля 2024 года подписал закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, а также разрешающий снимать с регистрации в ГИБДД похищенный или угнанный автомобиль по заявлению владельца. Закон вступит в силу с 1 марта этого года.
"Действительно, принятый закон облегчит постановку и снятие с учета автомобиля для граждан. Однако, несмотря на отмену необходимости иметь полис ОСАГО при регистрации транспортного средства, для управления автомобилем полис все равно необходим", - рассказал Хаминский.
Юрист добавил, что если новый автовладелец не планирует пользоваться машиной в ближайшее время, или у продавца автомобиля нет полиса, то для перегона личного транспорта в ГИБДД и обратно гражданин может оформить краткосрочный полис. Причем такой документ можно оформить даже на один день, подчеркнул Хаминский.
"Автовладельцам также надо иметь ввиду, что в 2025 году вырастет штраф за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО, такой штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей", - предупредил юрист.
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Юрист рассказал, как с марта можно будет поставить машину на учет
Юрист Хаминский: с марта россияне смогут без ОСАГО поставить машину на учет в ГИБДД
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Граждане РФ с марта смогут без полиса ОСАГО поставить на учет свой автомобиль в ГИБДД или снять машину с регистрации, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Президент России Владимир Путин 8 июля 2024 года подписал закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, а также разрешающий снимать с регистрации в ГИБДД похищенный или угнанный автомобиль по заявлению владельца. Закон вступит в силу с 1 марта этого года.
"Действительно, принятый закон облегчит постановку и снятие с учета автомобиля для граждан. Однако, несмотря на отмену необходимости иметь полис ОСАГО при регистрации транспортного средства, для управления автомобилем полис все равно необходим", - рассказал Хаминский.
Юрист добавил, что если новый автовладелец не планирует пользоваться машиной в ближайшее время, или у продавца автомобиля нет полиса, то для перегона личного транспорта в ГИБДД и обратно гражданин может оформить краткосрочный полис. Причем такой документ можно оформить даже на один день, подчеркнул Хаминский.
"Автовладельцам также надо иметь ввиду, что в 2025 году вырастет штраф за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО, такой штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей", - предупредил юрист.