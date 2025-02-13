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Кабмин выделит средства на жилье для эвакуированных жителей Курской области - 13.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Кабмин выделит средства на жилье для эвакуированных жителей Курской области
Кабмин выделит средства на жилье для эвакуированных жителей Курской области - 13.02.2025, ПРАЙМ
Кабмин выделит средства на жилье для эвакуированных жителей Курской области
Правительство РФ выделит более 1,3 миллиарда рублей для компенсации расходов, связанных с наймом жилья, для эвакуированных жителей Курской области, заявил... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T15:50+0300
2025-02-13T15:50+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит более 1,3 миллиарда рублей для компенсации расходов, связанных с наймом жилья, для эвакуированных жителей Курской области, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Граждане, в числе которых семьи с детьми, были вынуждены покинуть свои дома. Теперь они арендуют временное жилье. Для компенсации им расходов за наём квартир, правительство дополнительно выделит Курской области более 1 миллиарда 300 миллионов рублей", - отметил Мишустин на заседании правительства.
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общество
Экономика, Общество
15:50 13.02.2025
 
Кабмин выделит средства на жилье для эвакуированных жителей Курской области

Кабмин выделит 1,3 млрд руб на оплату жилья для эвакуированных жителей Курской области

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит более 1,3 миллиарда рублей для компенсации расходов, связанных с наймом жилья, для эвакуированных жителей Курской области, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Граждане, в числе которых семьи с детьми, были вынуждены покинуть свои дома. Теперь они арендуют временное жилье. Для компенсации им расходов за наём квартир, правительство дополнительно выделит Курской области более 1 миллиарда 300 миллионов рублей", - отметил Мишустин на заседании правительства.
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