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Кабмин выделит средства на жилье для эвакуированных жителей Курской области

Кабмин выделит средства на жилье для эвакуированных жителей Курской области - 13.02.2025, ПРАЙМ

Кабмин выделит средства на жилье для эвакуированных жителей Курской области

Правительство РФ выделит более 1,3 миллиарда рублей для компенсации расходов, связанных с наймом жилья, для эвакуированных жителей Курской области, заявил... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T15:50+0300

2025-02-13T15:50+0300

2025-02-13T15:50+0300

экономика

общество

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит более 1,3 миллиарда рублей для компенсации расходов, связанных с наймом жилья, для эвакуированных жителей Курской области, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Граждане, в числе которых семьи с детьми, были вынуждены покинуть свои дома. Теперь они арендуют временное жилье. Для компенсации им расходов за наём квартир, правительство дополнительно выделит Курской области более 1 миллиарда 300 миллионов рублей", - отметил Мишустин на заседании правительства.

https://1prime.ru/20250208/khinshteyn-854783154.html

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общество