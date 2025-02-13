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Кабмин обсудит меры для более комфортных условий ведения бизнеса на Курилах - 13.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Кабмин обсудит меры для более комфортных условий ведения бизнеса на Курилах
Кабмин обсудит меры для более комфортных условий ведения бизнеса на Курилах - 13.02.2025, ПРАЙМ
Кабмин обсудит меры для более комфортных условий ведения бизнеса на Курилах
Правительство РФ рассмотрит изменения в налоговое законодательство, которые направлены на создание более комфортных условий для бизнеса, работающего на... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T16:15+0300
2025-02-13T16:15+0300
экономика
бизнес
россия
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МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Правительство РФ рассмотрит изменения в налоговое законодательство, которые направлены на создание более комфортных условий для бизнеса, работающего на Курильских островах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. На заседании правительства в четверг он напомнил, что уже действует комплекс льгот и стимулов для компаний, которые активно работают на Курилах, строят здания, открывают производства и нанимают сотрудников. "За время действия этого преференциального режима им уже воспользовалось 20 организаций. Мы сегодня рассмотрим изменения в налоговое законодательство, они нацелены на создание более комфортных условий для бизнеса", - сообщил Мишустин. Первое из этих изменений касается инвесторов, которые намерены реализовать на Курилах новый проект, владея долей свыше 50% другой организации, зарегистрированной на этой территории, рассказал премьер. Сейчас такие инвесторы не могут пользоваться этими льготными мерами, предлагаемая корректировка законодательства устранит ограничения, уточнил Мишустин. "Второе изменение даст предприятиям, которые работают в регионе в течение последних трех лет и используют упрощенную систему налогообложения, возможность применять пониженную ставку страховых взносов – 7,6%, а не выплачивать их в общем порядке. Это все будет способствовать реализации большего числа инвестиционных проектов", - заявил глава кабмина.
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бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
16:15 13.02.2025
 
Кабмин обсудит меры для более комфортных условий ведения бизнеса на Курилах

Мишустин: Кабмин обсудит меры для комфортных условий ведения бизнеса на Курилах

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Правительство РФ рассмотрит изменения в налоговое законодательство, которые направлены на создание более комфортных условий для бизнеса, работающего на Курильских островах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
На заседании правительства в четверг он напомнил, что уже действует комплекс льгот и стимулов для компаний, которые активно работают на Курилах, строят здания, открывают производства и нанимают сотрудников.
"За время действия этого преференциального режима им уже воспользовалось 20 организаций. Мы сегодня рассмотрим изменения в налоговое законодательство, они нацелены на создание более комфортных условий для бизнеса", - сообщил Мишустин.
Первое из этих изменений касается инвесторов, которые намерены реализовать на Курилах новый проект, владея долей свыше 50% другой организации, зарегистрированной на этой территории, рассказал премьер. Сейчас такие инвесторы не могут пользоваться этими льготными мерами, предлагаемая корректировка законодательства устранит ограничения, уточнил Мишустин.
"Второе изменение даст предприятиям, которые работают в регионе в течение последних трех лет и используют упрощенную систему налогообложения, возможность применять пониженную ставку страховых взносов – 7,6%, а не выплачивать их в общем порядке. Это все будет способствовать реализации большего числа инвестиционных проектов", - заявил глава кабмина.
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