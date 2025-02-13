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СМИ: Киев попросил США разрешить использовать российские активы - 13.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Киев попросил США разрешить использовать российские активы
СМИ: Киев попросил США разрешить использовать российские активы - 13.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: Киев попросил США разрешить использовать российские активы
Украинские чиновники попросили власти США позволить им использовать замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов для покупки оружия американского... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T01:02+0300
2025-02-13T01:02+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Украинские чиновники попросили власти США позволить им использовать замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов для покупки оружия американского производства, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с этим вопросом. "Украинские чиновники попросили администрацию президента США Дональда Трампа позволить им использовать замороженные российские активы на 300 миллиардов для закупки оружия американского производства", - передает агентство. Собеседники агентства указали, что идея изъятия активов и использования их для закупки американского оружия затрагивалась на нескольких встречах между Украиной, некоторыми ее союзниками и командой Трампа в последние недели. Один из источников отметил, что эту идею также предлагали напрямую Трампу, однако, по его словам, нет никаких признаков того, что президент поддерживает предложение. По данным источников, некоторые союзники Украины вновь начали предлагать изъятие российских активов с приходом новой администрации США. По словам неназванного европейского дипломата, европейцы могли бы использовать тему замороженных активов в возможных переговорах по урегулированию на Украине, учитывая, что большая их часть находится в Европе, указывает агентство. Источники добавили, что ряд европейских стран по-прежнему выступает против изъятия активов. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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мировая экономика, финансы, украина, рф, сша, дональд трамп, сергей лавров, ес, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, РФ, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ, МИД
01:02 13.02.2025
 
СМИ: Киев попросил США разрешить использовать российские активы

Блумберг: Киев попросил США разрешить использовать замороженные российские активы

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Украинские чиновники попросили власти США позволить им использовать замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов для покупки оружия американского производства, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с этим вопросом.
"Украинские чиновники попросили администрацию президента США Дональда Трампа позволить им использовать замороженные российские активы на 300 миллиардов для закупки оружия американского производства", - передает агентство.
Собеседники агентства указали, что идея изъятия активов и использования их для закупки американского оружия затрагивалась на нескольких встречах между Украиной, некоторыми ее союзниками и командой Трампа в последние недели. Один из источников отметил, что эту идею также предлагали напрямую Трампу, однако, по его словам, нет никаких признаков того, что президент поддерживает предложение.
По данным источников, некоторые союзники Украины вновь начали предлагать изъятие российских активов с приходом новой администрации США.
По словам неназванного европейского дипломата, европейцы могли бы использовать тему замороженных активов в возможных переговорах по урегулированию на Украине, учитывая, что большая их часть находится в Европе, указывает агентство. Источники добавили, что ряд европейских стран по-прежнему выступает против изъятия активов.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыУКРАИНАРФСШАДональд ТрампСергей ЛавровЕСМИД РФМИД
 
 
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