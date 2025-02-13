Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае оценили телефонный разговор Путина и Трампа - 13.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250213/kitaj-854892300.html
В Китае оценили телефонный разговор Путина и Трампа
В Китае оценили телефонный разговор Путина и Трампа - 13.02.2025, ПРАЙМ
В Китае оценили телефонный разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа показывает большие перемены в отношениях Москвы и Вашингтона, говорится... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T05:40+0300
2025-02-13T05:40+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
москва
вашингтон
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
wechat
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854892300.jpg?1739414403
ПЕКИН, 13 фев - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа показывает большие перемены в отношениях Москвы и Вашингтона, говорится в обзоре, размещенном в аккаунте "Ню Таньцинь" в китайской соцсети WeChat, создателем аккаунта является известный журналист, замглавреда журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун. Ранее в среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского. "(Бывший президент США Джо - ред.) Байден отказывался от прямых коммуникаций (с Путиным - ред.), тогда как Трамп позвонил Путину сразу же как вступил в должность. Уже этого достаточно, чтобы показать большие перемены в отношениях США и России", - говорится в статье. Авторы статьи обратили внимание на звонок Трампа и Владимира Зеленского, а также на слова Зеленского о том, что "Трамп проинформировал его о деталях разговора с Путиным". "Сразу охватывает сильное ощущение разочарования", - пишут аналитики. Они отмечают, что из звонка Путина и Трампа видно, что "США ускоряют корректировку своей политики в отношении России, а Россия также меняет свою позицию по отношению к США". "Совсем не исключено, что Трамп неожиданно посетит Москву, проведет душевную встречу с Путиным и обнимет его", - говорится в статье. При этом авторы отмечают, что, учитывая текущую враждебность США и Запада к России, Трампу будет непросто изменить ситуацию, и вполне возможно, что его оппоненты воспользуются этим.
сша
москва
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, москва, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, wechat
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, МОСКВА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, WeChat
05:40 13.02.2025
 
В Китае оценили телефонный разговор Путина и Трампа

WeChat: разговор Путина и Трампа показывает большие перемены в отношениях России и США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 13 фев - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа показывает большие перемены в отношениях Москвы и Вашингтона, говорится в обзоре, размещенном в аккаунте "Ню Таньцинь" в китайской соцсети WeChat, создателем аккаунта является известный журналист, замглавреда журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун.
Ранее в среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
"(Бывший президент США Джо - ред.) Байден отказывался от прямых коммуникаций (с Путиным - ред.), тогда как Трамп позвонил Путину сразу же как вступил в должность. Уже этого достаточно, чтобы показать большие перемены в отношениях США и России", - говорится в статье.
Авторы статьи обратили внимание на звонок Трампа и Владимира Зеленского, а также на слова Зеленского о том, что "Трамп проинформировал его о деталях разговора с Путиным".
"Сразу охватывает сильное ощущение разочарования", - пишут аналитики.
Они отмечают, что из звонка Путина и Трампа видно, что "США ускоряют корректировку своей политики в отношении России, а Россия также меняет свою позицию по отношению к США".
"Совсем не исключено, что Трамп неожиданно посетит Москву, проведет душевную встречу с Путиным и обнимет его", - говорится в статье.
При этом авторы отмечают, что, учитывая текущую враждебность США и Запада к России, Трампу будет непросто изменить ситуацию, и вполне возможно, что его оппоненты воспользуются этим.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАМОСКВАВАШИНГТОНДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийWeChat
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала