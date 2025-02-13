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В Китае оценили телефонный разговор Путина и Трампа
В Китае оценили телефонный разговор Путина и Трампа - 13.02.2025, ПРАЙМ
В Китае оценили телефонный разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа показывает большие перемены в отношениях Москвы и Вашингтона, говорится... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T05:40+0300
2025-02-13T05:40+0300
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ПЕКИН, 13 фев - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа показывает большие перемены в отношениях Москвы и Вашингтона, говорится в обзоре, размещенном в аккаунте "Ню Таньцинь" в китайской соцсети WeChat, создателем аккаунта является известный журналист, замглавреда журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун.
Ранее в среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
"(Бывший президент США Джо - ред.) Байден отказывался от прямых коммуникаций (с Путиным - ред.), тогда как Трамп позвонил Путину сразу же как вступил в должность. Уже этого достаточно, чтобы показать большие перемены в отношениях США и России", - говорится в статье.
Авторы статьи обратили внимание на звонок Трампа и Владимира Зеленского, а также на слова Зеленского о том, что "Трамп проинформировал его о деталях разговора с Путиным".
"Сразу охватывает сильное ощущение разочарования", - пишут аналитики.
Они отмечают, что из звонка Путина и Трампа видно, что "США ускоряют корректировку своей политики в отношении России, а Россия также меняет свою позицию по отношению к США".
"Совсем не исключено, что Трамп неожиданно посетит Москву, проведет душевную встречу с Путиным и обнимет его", - говорится в статье.
При этом авторы отмечают, что, учитывая текущую враждебность США и Запада к России, Трампу будет непросто изменить ситуацию, и вполне возможно, что его оппоненты воспользуются этим.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, МОСКВА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, WeChat
В Китае оценили телефонный разговор Путина и Трампа
WeChat: разговор Путина и Трампа показывает большие перемены в отношениях России и США
ПЕКИН, 13 фев - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа показывает большие перемены в отношениях Москвы и Вашингтона, говорится в обзоре, размещенном в аккаунте "Ню Таньцинь" в китайской соцсети WeChat, создателем аккаунта является известный журналист, замглавреда журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун.
Ранее в среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
"(Бывший президент США Джо - ред.) Байден отказывался от прямых коммуникаций (с Путиным - ред.), тогда как Трамп позвонил Путину сразу же как вступил в должность. Уже этого достаточно, чтобы показать большие перемены в отношениях США и России", - говорится в статье.
Авторы статьи обратили внимание на звонок Трампа и Владимира Зеленского, а также на слова Зеленского о том, что "Трамп проинформировал его о деталях разговора с Путиным".
"Сразу охватывает сильное ощущение разочарования", - пишут аналитики.
Они отмечают, что из звонка Путина и Трампа видно, что "США ускоряют корректировку своей политики в отношении России, а Россия также меняет свою позицию по отношению к США".
"Совсем не исключено, что Трамп неожиданно посетит Москву, проведет душевную встречу с Путиным и обнимет его", - говорится в статье.
При этом авторы отмечают, что, учитывая текущую враждебность США и Запада к России, Трампу будет непросто изменить ситуацию, и вполне возможно, что его оппоненты воспользуются этим.