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Пять компаний вложат более 3 млрд рублей в строительство кампуса в Чите

Пять компаний вложат более 3 млрд рублей в строительство кампуса в Чите - 13.02.2025, ПРАЙМ

Пять компаний вложат более 3 млрд рублей в строительство кампуса в Чите

Пять компаний подписали соглашение о вкладе более 3 миллиардов рублей на строительство межвузовского кампуса в Чите, сообщил в Telegram-канале губернатор... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T06:19+0300

2025-02-13T06:19+0300

2025-02-13T06:19+0300

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ЧИТА, 13 фев – ПРАЙМ. Пять компаний подписали соглашение о вкладе более 3 миллиардов рублей на строительство межвузовского кампуса в Чите, сообщил в Telegram-канале губернатор Забайкальского края Александр Осипов. "Пять компаний вложат более 3 миллиардов рублей в строительство межвузовского кампуса в Забайкалье. В присутствии заместителя министра науки и высшего образования России Андрея Владимировича Омельчука подписал соглашения с компаниями "Мангазея", "Корпорация Мосстройтранс", "Норникель", "Удоканская медь" и "Хайлэнд Голд". Финансирование рассчитано на 2026-2028 годы", - написал Осипов. Он отметил, что университетский кампус будет создан благодаря новому национальному проекту "Молодежь и дети". Он должен помочь решить технологические, исследовательские, научные вызовы и обеспеченность кадрами. В новом кампусе будут учиться студенты, аспиранты и ординаторы Забайкальского государственного университета, Читинской государственной медицинской академии, Забайкальского аграрного института, Забайкальского института железнодорожного транспорта и Читинского института Байкальского государственного университета. На базе кампуса будут готовить специалистов по принципиально новым образовательным программам в области недропользования и геотехнологий, транспортно-логистических систем, биомедицинских и гуманитарных технологий. Помимо высшего образования, можно будет получить дополнительное профессиональное.

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