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Пять компаний вложат более 3 млрд рублей в строительство кампуса в Чите - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Пять компаний вложат более 3 млрд рублей в строительство кампуса в Чите
Пять компаний вложат более 3 млрд рублей в строительство кампуса в Чите - 13.02.2025, ПРАЙМ
Пять компаний вложат более 3 млрд рублей в строительство кампуса в Чите
Пять компаний подписали соглашение о вкладе более 3 миллиардов рублей на строительство межвузовского кампуса в Чите, сообщил в Telegram-канале губернатор... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T06:19+0300
2025-02-13T06:19+0300
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ЧИТА, 13 фев – ПРАЙМ. Пять компаний подписали соглашение о вкладе более 3 миллиардов рублей на строительство межвузовского кампуса в Чите, сообщил в Telegram-канале губернатор Забайкальского края Александр Осипов. "Пять компаний вложат более 3 миллиардов рублей в строительство межвузовского кампуса в Забайкалье. В присутствии заместителя министра науки и высшего образования России Андрея Владимировича Омельчука подписал соглашения с компаниями "Мангазея", "Корпорация Мосстройтранс", "Норникель", "Удоканская медь" и "Хайлэнд Голд". Финансирование рассчитано на 2026-2028 годы", - написал Осипов. Он отметил, что университетский кампус будет создан благодаря новому национальному проекту "Молодежь и дети". Он должен помочь решить технологические, исследовательские, научные вызовы и обеспеченность кадрами. В новом кампусе будут учиться студенты, аспиранты и ординаторы Забайкальского государственного университета, Читинской государственной медицинской академии, Забайкальского аграрного института, Забайкальского института железнодорожного транспорта и Читинского института Байкальского государственного университета. На базе кампуса будут готовить специалистов по принципиально новым образовательным программам в области недропользования и геотехнологий, транспортно-логистических систем, биомедицинских и гуманитарных технологий. Помимо высшего образования, можно будет получить дополнительное профессиональное.
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192
40
192
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бизнес, финансы, чита, забайкалье, норникель, гмк норильский никель
Бизнес, Экономика, Финансы, ЧИТА, Забайкалье, Норникель, ГМК Норильский никель
06:19 13.02.2025
 
Пять компаний вложат более 3 млрд рублей в строительство кампуса в Чите

Пять компаний вложат более трех миллиардов рублей в строительство кампуса в Чите

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ЧИТА, 13 фев – ПРАЙМ. Пять компаний подписали соглашение о вкладе более 3 миллиардов рублей на строительство межвузовского кампуса в Чите, сообщил в Telegram-канале губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
"Пять компаний вложат более 3 миллиардов рублей в строительство межвузовского кампуса в Забайкалье. В присутствии заместителя министра науки и высшего образования России Андрея Владимировича Омельчука подписал соглашения с компаниями "Мангазея", "Корпорация Мосстройтранс", "Норникель", "Удоканская медь" и "Хайлэнд Голд". Финансирование рассчитано на 2026-2028 годы", - написал Осипов.
Он отметил, что университетский кампус будет создан благодаря новому национальному проекту "Молодежь и дети". Он должен помочь решить технологические, исследовательские, научные вызовы и обеспеченность кадрами.
В новом кампусе будут учиться студенты, аспиранты и ординаторы Забайкальского государственного университета, Читинской государственной медицинской академии, Забайкальского аграрного института, Забайкальского института железнодорожного транспорта и Читинского института Байкальского государственного университета. На базе кампуса будут готовить специалистов по принципиально новым образовательным программам в области недропользования и геотехнологий, транспортно-логистических систем, биомедицинских и гуманитарных технологий. Помимо высшего образования, можно будет получить дополнительное профессиональное.
 
ЭкономикаБизнесФинансыЧИТАЗабайкальеНорникельГМК Норильский никель
 
 
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