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В России в 1,5 раза выросло число заемщиков по автокредитам

В России в 1,5 раза выросло число заемщиков по автокредитам - 13.02.2025, ПРАЙМ

В России в 1,5 раза выросло число заемщиков по автокредитам

Количество обладателей действующих автомобильных кредитов за последние четыре года выросло на 49%, до 2,7 миллиона человек, сообщили РИА новости в пресс-службе... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T16:19+0300

2025-02-13T16:19+0300

2025-02-13T16:19+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Количество обладателей действующих автомобильных кредитов за последние четыре года выросло на 49%, до 2,7 миллиона человек, сообщили РИА новости в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно их данным, количество заемщиков с действующими автомобильными кредитами в декабре 2020 года составляло 1,84 миллиона человек, а в декабре 2024 года - 2,74 миллиона. В декабре 2023 года показатель составлял 2,22 миллиона человек. "Такая динамика роста количества заемщиков с действующими автокредитами в прошлом году связана с увеличением выдачи автокредитов по сравнению с предыдущим годом из-за эффекта низкой базы по причине дефицита новых автомашин в 2023 году", - пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом спрос на такие займы в первой половине прошлого года во многом поддерживался с помощью акций и скидок от дистрибьюторов, субсидированных ставок от автопроизводителей, а также благодаря общей потребительской активности граждан, отметил он. "Таким образом, пик количества заемщиков с действующими автокредитами пришелся на октябрь 2024 года (на 1 ноября 2024 года - 2,82 миллиона человек), а затем начал сокращаться", - сказал Волков. "Дело в том, что после "рекордной" выдачи марта-сентября 2024 года, в октябре-декабре количество и объемы выданных автокредитов ощутимо упали. В числе прочего это стало следствием введения в середине 2024 года макропруденциальных ограничений в автокредитовании... другими факторами падения выдачи автокредитов в последние месяцы прошлого года стали рост утилизационного сбора и рыночных ставок. В итоге к концу прошлого года количество таких заемщиков снизилось до 2,74 миллиона человек", - сказал директор по маркетингу НБКИ. Также по словам главы "Скоринг бюро" Олега Лагуткина, за счет такого роста выдаваемых автомобильных кредитов произошло снижение уровня просроченной задолженности с 3,5% на конец 2023 года до 3,15% на конец 2024 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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