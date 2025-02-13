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В Крыму предложили ужесточить наказание за телефонное мошенничество - 13.02.2025, ПРАЙМ
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В Крыму предложили ужесточить наказание за телефонное мошенничество
В Крыму предложили ужесточить наказание за телефонное мошенничество - 13.02.2025, ПРАЙМ
В Крыму предложили ужесточить наказание за телефонное мошенничество
Глава Крымской межнациональной миссии, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество. | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T03:18+0300
2025-02-13T03:18+0300
экономика
финансы
общество
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – ПРАЙМ. Глава Крымской межнациональной миссии, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и МВД РФ разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран. "Сегодня необходимо максимально ужесточить наказание за телефонное мошенничество, так как это стало угрозой безопасности для всего государства", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, огромные суммы, которые жертвы мошенничества отдают в руки преступников, наносят не только материальный ущерб гражданам и их здоровью, но и вредят экономике всей страны в целом. "Мы готовы инициировать обсуждение этого вопроса на общественном уровне", - сказал Смирнов.
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финансы, общество , владимир путин
Экономика, Финансы, Общество , Владимир Путин
03:18 13.02.2025
 
В Крыму предложили ужесточить наказание за телефонное мошенничество

Член ОП Крыма Смирнов предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – ПРАЙМ. Глава Крымской межнациональной миссии, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и МВД РФ разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран.
"Сегодня необходимо максимально ужесточить наказание за телефонное мошенничество, так как это стало угрозой безопасности для всего государства", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, огромные суммы, которые жертвы мошенничества отдают в руки преступников, наносят не только материальный ущерб гражданам и их здоровью, но и вредят экономике всей страны в целом.
"Мы готовы инициировать обсуждение этого вопроса на общественном уровне", - сказал Смирнов.
 
ЭкономикаФинансыОбществоВладимир Путин
 
 
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