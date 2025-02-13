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Лавров высказался о реакции в мире на разговор Путина и Трампа
Лавров высказался о реакции в мире на разговор Путина и Трампа - 13.02.2025, ПРАЙМ
Лавров высказался о реакции в мире на разговор Путина и Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свое удивление по поводу реакции мирового сообщества на телефонный разговор Владимира Путина и Дональда... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T13:59+0300
2025-02-13T13:59+0300
2025-02-13T13:59+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свое удивление по поводу реакции мирового сообщества на телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином."Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщение об этом телефонном разговоре, как нечто из ряда вон выходящее", - подчеркнул глава ведомства.По словам Лаврова, европейские страны отказались от диалога и дипломатии в общении с внешним миром и перешли на язык угроз, санкций и вооружения Киева. Дипломат также подчеркнул, что Запад стал воспринимать все происходящее на Украине и действия режима Зеленского как нечто само собой разумеющееся.
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россия, мид, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, МИД, Сергей Лавров
Лавров высказался о реакции в мире на разговор Путина и Трампа
Ларов заявил, что удивлен реакцией мира на разговор Путина и Трампа
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свое удивление по поводу реакции мирового сообщества на телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
"Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщение об этом телефонном разговоре, как нечто из ряда вон выходящее", - подчеркнул глава ведомства.
По словам Лаврова, европейские страны отказались от диалога и дипломатии в общении с внешним миром и перешли на язык угроз, санкций и вооружения Киева. Дипломат также подчеркнул, что Запад стал воспринимать все происходящее на Украине и действия режима Зеленского как нечто само собой разумеющееся.
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