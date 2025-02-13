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Лавров после беседы Трампа с Путиным назвал времена Байдена ненормальными - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Лавров после беседы Трампа с Путиным назвал времена Байдена ненормальными
Лавров после беседы Трампа с Путиным назвал времена Байдена ненормальными - 13.02.2025, ПРАЙМ
Лавров после беседы Трампа с Путиным назвал времена Байдена ненормальными
Вопрос о возможности улучшения отношений РФ и США после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа показывает ненормальность прожитой... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T14:14+0300
2025-02-13T14:14+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Вопрос о возможности улучшения отношений РФ и США после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа показывает ненормальность прожитой при экс-президенте Джо Байдене эпохи, считает глава МИД России Сергей Лавров. На пресс-конференции после переговоров Лаврова с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином журналист поинтересовался у российского министра, больше ли у Москвы надежды на улучшение отношений с Вашингтоном после телефонного разговора между президентами с Путиным и Трампом. "Уже сам вопрос, считаем ли мы возможным улучшение отношений между Россией и США после вчерашнего телефонного разговора, показывает ненормальность тех лет, которые мы прожили при администрации Байдена, когда после начала специальной военной операции Россия была обвинена во всех грехах, когда никто долгие годы не слышал наши предупреждения о первопричинах и когда несколько раз подряд достигавшиеся договоренности о том, как спасти Украину после нацистского госпереворота, стимулированного и профинансированного Западом, никто не реагировал", - сказал министр. Он подчеркнул, что у России тогда не осталось другого выбора, кроме решения проблемы самостоятельно - путем объявления специальной военной операции
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россия, общество , мид
Политика, РОССИЯ, Общество , МИД
14:14 13.02.2025
 
Лавров после беседы Трампа с Путиным назвал времена Байдена ненормальными

Лавров после разговора Трампа с Путиным назвал времена Байдена ненормальными

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Вопрос о возможности улучшения отношений РФ и США после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа показывает ненормальность прожитой при экс-президенте Джо Байдене эпохи, считает глава МИД России Сергей Лавров.
На пресс-конференции после переговоров Лаврова с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином журналист поинтересовался у российского министра, больше ли у Москвы надежды на улучшение отношений с Вашингтоном после телефонного разговора между президентами с Путиным и Трампом.
"Уже сам вопрос, считаем ли мы возможным улучшение отношений между Россией и США после вчерашнего телефонного разговора, показывает ненормальность тех лет, которые мы прожили при администрации Байдена, когда после начала специальной военной операции Россия была обвинена во всех грехах, когда никто долгие годы не слышал наши предупреждения о первопричинах и когда несколько раз подряд достигавшиеся договоренности о том, как спасти Украину после нацистского госпереворота, стимулированного и профинансированного Западом, никто не реагировал", - сказал министр.
Он подчеркнул, что у России тогда не осталось другого выбора, кроме решения проблемы самостоятельно - путем объявления специальной военной операции
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
Лавров высказался о реакции в мире на разговор Путина и Трампа
13:59
 
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