https://1prime.ru/20250213/lavrov-854903614.html

Лавров после беседы Трампа с Путиным назвал времена Байдена ненормальными

Лавров после беседы Трампа с Путиным назвал времена Байдена ненормальными - 13.02.2025, ПРАЙМ

Лавров после беседы Трампа с Путиным назвал времена Байдена ненормальными

Вопрос о возможности улучшения отношений РФ и США после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа показывает ненормальность прожитой... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T14:14+0300

2025-02-13T14:14+0300

2025-02-13T14:14+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Вопрос о возможности улучшения отношений РФ и США после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа показывает ненормальность прожитой при экс-президенте Джо Байдене эпохи, считает глава МИД России Сергей Лавров. На пресс-конференции после переговоров Лаврова с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином журналист поинтересовался у российского министра, больше ли у Москвы надежды на улучшение отношений с Вашингтоном после телефонного разговора между президентами с Путиным и Трампом. "Уже сам вопрос, считаем ли мы возможным улучшение отношений между Россией и США после вчерашнего телефонного разговора, показывает ненормальность тех лет, которые мы прожили при администрации Байдена, когда после начала специальной военной операции Россия была обвинена во всех грехах, когда никто долгие годы не слышал наши предупреждения о первопричинах и когда несколько раз подряд достигавшиеся договоренности о том, как спасти Украину после нацистского госпереворота, стимулированного и профинансированного Западом, никто не реагировал", - сказал министр. Он подчеркнул, что у России тогда не осталось другого выбора, кроме решения проблемы самостоятельно - путем объявления специальной военной операции

https://1prime.ru/20250213/lavrov-854903347.html

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россия, общество , мид