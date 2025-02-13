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Лидер ореховской ОПГ получил судебные приказы о взыскании долгов за ЖКХ

Лидер ореховской ОПГ получил судебные приказы о взыскании долгов за ЖКХ - 13.02.2025, ПРАЙМ

Лидер ореховской ОПГ получил судебные приказы о взыскании долгов за ЖКХ

Российский уголовный авторитет и лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин по прозвищу "Ося", приговоренный в 2011 году к пожизненному лишению свободы за 29 убийств,... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T05:43+0300

2025-02-13T05:43+0300

2025-02-13T05:43+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский уголовный авторитет и лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин по прозвищу "Ося", приговоренный в 2011 году к пожизненному лишению свободы за 29 убийств, получил судебные приказы о взыскании задолженностей по платежам за ЖКХ на общую сумму почти 70 тысяч рублей спустя 12 лет отбывания наказания, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы и базу данных судебных приставов. Осенью 2011 года суд приговорил Буторина к пожизненному лишению свободы, мужчину обвинили в руководстве преступным сообществом и входившей в его состав "ореховской" бандой, а также в совершении 29 убийств и трех покушений на убийство. По информации агентства, уголовный авторитет в 2023 и 2024 годах получил два судебных приказа о взыскании задолженностей по платежам за жилую площадь и по коммунальным платежам. Общая сумма долга составила 69 тысяч 467 рублей. Согласно данным в распоряжении РИА Новости, взыскание задолженностей с Буторина было прекращено из-за невозможности получения сведений о нахождении активов должника или невозможности получения данных о финансах на его счетах и вкладах. Ореховская группировка была создала в начале 1990-х годов, члены ОПГ вымогали деньги у коммерсантов в обмен на криминальное покровительство, а также устраняли конкурирующие группировки и "соратников", потерявших доверие. В 1995 году Буторин, он же "Ося", возглавил ОПГ. По данным следствия, Буториным было совершено три покушения и 29 убийств в составе преступной группировки, наиболее резонансные – убийство киллера Александра Солоника и предпринимателя, криминального авторитета Отари Квантришвили.

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