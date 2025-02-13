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Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между Россией и США - 13.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между Россией и США
Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между Россией и США - 13.02.2025, ПРАЙМ
Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между Россией и США
Венесуэльский лидер Николас Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между главами РФ и США, выразив надежду, что мир продолжит движение к... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T03:21+0300
2025-02-13T03:21+0300
экономика
россия
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панама
рф
сша
владимир путин
николас мадуро
владимир зеленский
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ПАНАМА, 13 фев - ПРАЙМ. Венесуэльский лидер Николас Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между главами РФ и США, выразив надежду, что мир продолжит движение к многополярному устройству. "Сегодня президент России, наш старший брат Владимир Путин, беседовал с президентом Соединенных Штатов, и они говорили о мире и новых отношениях... Из Венесуэлы я приветствую беседу между президентом Путиным и президентом Трампом и надеюсь, что мир продолжит движение в сторону многоцентричности, многополярности, где уважаются культура, самобытность и право на существование всех народов Юга, нашего народа", - заявил политик, выступая на открытии школы молодых лидеров в штате Миранда, трансляцию мероприятия показал телеканал Telesur. В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
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россия, мировая экономика, панама, рф, сша, владимир путин, николас мадуро, владимир зеленский
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ПАНАМА, РФ, США, Владимир Путин, Николас Мадуро, Владимир Зеленский
03:21 13.02.2025
 
Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между Россией и США

Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между Путиным и Трампом

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ПАНАМА, 13 фев - ПРАЙМ. Венесуэльский лидер Николас Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между главами РФ и США, выразив надежду, что мир продолжит движение к многополярному устройству.
"Сегодня президент России, наш старший брат Владимир Путин, беседовал с президентом Соединенных Штатов, и они говорили о мире и новых отношениях... Из Венесуэлы я приветствую беседу между президентом Путиным и президентом Трампом и надеюсь, что мир продолжит движение в сторону многоцентричности, многополярности, где уважаются культура, самобытность и право на существование всех народов Юга, нашего народа", - заявил политик, выступая на открытии школы молодых лидеров в штате Миранда, трансляцию мероприятия показал телеканал Telesur.
В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаПАНАМАРФСШАВладимир ПутинНиколас МадуроВладимир Зеленский
 
 
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