Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск призвал избавиться от многих госведомств США, как от сорняков - 13.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250213/mask-854895096.html
Маск призвал избавиться от многих госведомств США, как от сорняков
Маск призвал избавиться от многих госведомств США, как от сорняков - 13.02.2025, ПРАЙМ
Маск призвал избавиться от многих госведомств США, как от сорняков
Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) заявил, что от многих государственных ведомств необходимо | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T09:22+0300
2025-02-13T09:22+0300
политика
технологии
сша
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/47/841254718_0:0:4318:2430_1920x0_80_0_0_cf7da608f5d51534a201691bea8ce119.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) заявил, что от многих государственных ведомств необходимо избавляться полностью, как от сорняков. "Я думаю, что нам нужно убирать ведомства целиком, а не оставлять их частично. Так проще. Это примерно как оставлять сорняк. Если не убрать корни сорняка, ему проще отрасти обратно. Но если убрать корни сорняка, это никогда не остановит его от того, чтобы отрасти снова, но это уже будет труднее. Так что нам нужно убирать ведомства целиком. Многие из них", - заявил он на Всемирном саммите правительств в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), трансляцию выступления вело агентство Ассошиэйтед Пресс. Маск отметил, что это, вероятно, приведет к увеличению рабочих часов у оставшихся ведомств. По его мнению, это будет шагом в верном направлении и заложит фундамент для благоденствия, которое продлится десятки или даже сотни лет. По словам главы DOGE, сейчас в США слишком много различных ведомств, которые мешают друг другу и фактически "наступают друг другу на ноги". Он сравнил эту ситуацию со спортивной игрой, в которой слишком много судей, - иногда даже больше, чем игроков. "Сейчас (в США - ред.) примерно 450 ведомств того или иного рода. Это почти что в среднем по два ведомства за каждый год со времен основания США. Сколько же ведомств вам нужно, чтобы управлять страной?", - заявил Маск. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE. -0-
https://1prime.ru/20250212/mask-854871049.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/47/841254718_479:0:4318:2879_1920x0_80_0_0_ad651e912dbf462cd2bb00869ec78bf7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, сша, илон маск
Политика, Технологии, США, Илон Маск
09:22 13.02.2025
 
Маск призвал избавиться от многих госведомств США, как от сорняков

Маск заявил, что от многих госведомств США надо избавляться, как от сорняков

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) заявил, что от многих государственных ведомств необходимо избавляться полностью, как от сорняков.
"Я думаю, что нам нужно убирать ведомства целиком, а не оставлять их частично. Так проще. Это примерно как оставлять сорняк. Если не убрать корни сорняка, ему проще отрасти обратно. Но если убрать корни сорняка, это никогда не остановит его от того, чтобы отрасти снова, но это уже будет труднее. Так что нам нужно убирать ведомства целиком. Многие из них", - заявил он на Всемирном саммите правительств в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), трансляцию выступления вело агентство Ассошиэйтед Пресс.
Маск отметил, что это, вероятно, приведет к увеличению рабочих часов у оставшихся ведомств. По его мнению, это будет шагом в верном направлении и заложит фундамент для благоденствия, которое продлится десятки или даже сотни лет.
По словам главы DOGE, сейчас в США слишком много различных ведомств, которые мешают друг другу и фактически "наступают друг другу на ноги". Он сравнил эту ситуацию со спортивной игрой, в которой слишком много судей, - иногда даже больше, чем игроков.
"Сейчас (в США - ред.) примерно 450 ведомств того или иного рода. Это почти что в среднем по два ведомства за каждый год со времен основания США. Сколько же ведомств вам нужно, чтобы управлять страной?", - заявил Маск.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE. -0-
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
Маск призвал к "тщательному пересмотру" НАТО
Вчера, 11:27
 
ПолитикаТехнологииСШАИлон Маск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала