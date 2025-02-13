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Маск призвал избавиться от многих госведомств США, как от сорняков

Маск призвал избавиться от многих госведомств США, как от сорняков - 13.02.2025, ПРАЙМ

Маск призвал избавиться от многих госведомств США, как от сорняков

Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) заявил, что от многих государственных ведомств необходимо | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T09:22+0300

2025-02-13T09:22+0300

2025-02-13T09:22+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) заявил, что от многих государственных ведомств необходимо избавляться полностью, как от сорняков. "Я думаю, что нам нужно убирать ведомства целиком, а не оставлять их частично. Так проще. Это примерно как оставлять сорняк. Если не убрать корни сорняка, ему проще отрасти обратно. Но если убрать корни сорняка, это никогда не остановит его от того, чтобы отрасти снова, но это уже будет труднее. Так что нам нужно убирать ведомства целиком. Многие из них", - заявил он на Всемирном саммите правительств в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), трансляцию выступления вело агентство Ассошиэйтед Пресс. Маск отметил, что это, вероятно, приведет к увеличению рабочих часов у оставшихся ведомств. По его мнению, это будет шагом в верном направлении и заложит фундамент для благоденствия, которое продлится десятки или даже сотни лет. По словам главы DOGE, сейчас в США слишком много различных ведомств, которые мешают друг другу и фактически "наступают друг другу на ноги". Он сравнил эту ситуацию со спортивной игрой, в которой слишком много судей, - иногда даже больше, чем игроков. "Сейчас (в США - ред.) примерно 450 ведомств того или иного рода. Это почти что в среднем по два ведомства за каждый год со времен основания США. Сколько же ведомств вам нужно, чтобы управлять страной?", - заявил Маск. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE. -0-

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