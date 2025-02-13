https://1prime.ru/20250213/medvedev-854895489.html
Медведев обозначил грубейшую ошибку США
Медведев обозначил грубейшую ошибку США - 13.02.2025, ПРАЙМ
Медведев обозначил грубейшую ошибку США
Соединенные Штаты совершили грубую ошибку, посчитав себя главной страной мира, имеющей право вести гибридную войну против России. Об этом в своем канале в... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T09:31+0300
2025-02-13T09:31+0300
2025-02-13T09:31+0300
политика
россия
сша
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты совершили грубую ошибку, посчитав себя главной страной мира, имеющей право вести гибридную войну против России. Об этом в своем канале в Telegram написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."В какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. И решили, что они вправе управлять всем миром. Вправе вводить незаконные санкции, вправе поражать наших граждан в правах, вправе вести гибридную войну против нашего народа, вправе казнить и миловать. Это была грубейшая ошибка, которая чуть не стоила человечеству его пребывания на Земле", - подчеркнул политик.Медведев отметил, что ни одна другая страна никогда не вела себя так, как администрация Байдена.Он также добавил, что хотя Россия имела споры с Америкой, никогда не было персональных санкций в отношении Никиты Хрущева во время Карибского кризиса или Леонида Брежнева во время афганского конфликта. Вместо этого, лидеры продолжали поддерживать контакты, что позволяло преодолевать кризисы.
https://1prime.ru/20250211/svo-854853328.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b4fce8bfc4ad17f9f2f6f855162a2bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Медведев
Медведев обозначил грубейшую ошибку США
Медведев: США решили, что вправе вести гибридную войну против народа России
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты совершили грубую ошибку, посчитав себя главной страной мира, имеющей право вести гибридную войну против России. Об этом в своем канале в Telegram написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"В какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. И решили, что они вправе управлять всем миром. Вправе вводить незаконные санкции, вправе поражать наших граждан в правах, вправе вести гибридную войну против нашего народа, вправе казнить и миловать. Это была грубейшая ошибка, которая чуть не стоила человечеству его пребывания на Земле", - подчеркнул политик.
Медведев отметил, что ни одна другая страна никогда не вела себя так, как администрация Байдена.
Он также добавил, что хотя Россия имела споры с Америкой, никогда не было персональных санкций в отношении Никиты Хрущева во время Карибского кризиса или Леонида Брежнева во время афганского конфликта. Вместо этого, лидеры продолжали поддерживать контакты, что позволяло преодолевать кризисы.
"США усилили мощь России". В Европе уверены, что НАТО потерпела поражение