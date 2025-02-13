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Медведев обозначил грубейшую ошибку США

Медведев обозначил грубейшую ошибку США - 13.02.2025, ПРАЙМ

Медведев обозначил грубейшую ошибку США

Соединенные Штаты совершили грубую ошибку, посчитав себя главной страной мира, имеющей право вести гибридную войну против России. Об этом в своем канале в... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T09:31+0300

2025-02-13T09:31+0300

2025-02-13T09:31+0300

политика

россия

сша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты совершили грубую ошибку, посчитав себя главной страной мира, имеющей право вести гибридную войну против России. Об этом в своем канале в Telegram написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."В какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. И решили, что они вправе управлять всем миром. Вправе вводить незаконные санкции, вправе поражать наших граждан в правах, вправе вести гибридную войну против нашего народа, вправе казнить и миловать. Это была грубейшая ошибка, которая чуть не стоила человечеству его пребывания на Земле", - подчеркнул политик.Медведев отметил, что ни одна другая страна никогда не вела себя так, как администрация Байдена.Он также добавил, что хотя Россия имела споры с Америкой, никогда не было персональных санкций в отношении Никиты Хрущева во время Карибского кризиса или Леонида Брежнева во время афганского конфликта. Вместо этого, лидеры продолжали поддерживать контакты, что позволяло преодолевать кризисы.

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россия, сша, дмитрий медведев