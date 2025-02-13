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ФАС проанализирует повышение тарифов "Мегафона"

ФАС проанализирует повышение тарифов "Мегафона" - 13.02.2025, ПРАЙМ

ФАС проанализирует повышение тарифов "Мегафона"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует экономическую обоснованность повышения тарифов "Мегафона" и при наличии оснований примет меры... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T12:37+0300

2025-02-13T12:37+0300

2025-02-13T12:38+0300

экономика

технологии

мегафон

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует экономическую обоснованность повышения тарифов "Мегафона" и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования, заявили РИА Новости в службе. "ПАО "Мегафон" предварительно не информировало ФАС России о планируемом повышении тарифов на услуги сотовой связи. Учитывая социальную значимость уровня цен на соответствующем рынке, ведомство направило запрос в адрес компании. Служба проанализирует экономическую обоснованность повышения тарифов и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования", - сказали в ФАС. В свою очередь в "Мегафоне" заявили агентству, что у абонентов есть возможность сохранить прежние условия оказания услуг - сделать это можно в личном кабинете. Оператор добавил, что следит за особенностями потребления услуг связи и по результатам такого анализа предлагает новые услуги и продукты.

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технологии, мегафон