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Банки и госучреждения не смогут общаться с людьми в зарубежных мессенджерах
Банки и госучреждения не смогут общаться с людьми в зарубежных мессенджерах - 13.02.2025, ПРАЙМ
Банки и госучреждения не смогут общаться с людьми в зарубежных мессенджерах
Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми, это поможет пресекать случаи, когда... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T15:40+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми, это поможет пресекать случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников таких учреждений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.В ходе заседания члены правительства обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Мишустин сообщил, что кабмин подготовил изменения в законодательство, направленные на предотвращение таких угроз. По словам Мишустина, это комплексный пакет мер, реализация которого рассчитана на ближайшее время."Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при обращении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений", - сообщил Мишустин.
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россия, технологии
Банки и госучреждения не смогут общаться с людьми в зарубежных мессенджерах
Мишустин: банки и госучреждения не смогут общаться с людьми в иностранных мессенджерах
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми, это поможет пресекать случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников таких учреждений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
В ходе заседания члены правительства обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Мишустин сообщил, что кабмин подготовил изменения в законодательство, направленные на предотвращение таких угроз. По словам Мишустина, это комплексный пакет мер, реализация которого рассчитана на ближайшее время.
"Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при обращении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений", - сообщил Мишустин.