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Банки и госучреждения не смогут общаться с людьми в зарубежных мессенджерах

Банки и госучреждения не смогут общаться с людьми в зарубежных мессенджерах - 13.02.2025, ПРАЙМ

Банки и госучреждения не смогут общаться с людьми в зарубежных мессенджерах

Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми, это поможет пресекать случаи, когда... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T15:40+0300

2025-02-13T15:40+0300

2025-02-13T15:53+0300

россия

технологии

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми, это поможет пресекать случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников таких учреждений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.В ходе заседания члены правительства обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Мишустин сообщил, что кабмин подготовил изменения в законодательство, направленные на предотвращение таких угроз. По словам Мишустина, это комплексный пакет мер, реализация которого рассчитана на ближайшее время."Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при обращении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений", - сообщил Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, технологии