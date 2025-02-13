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Банки и госучреждения не смогут общаться с людьми в зарубежных мессенджерах - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Банки и госучреждения не смогут общаться с людьми в зарубежных мессенджерах
Банки и госучреждения не смогут общаться с людьми в зарубежных мессенджерах - 13.02.2025, ПРАЙМ
Банки и госучреждения не смогут общаться с людьми в зарубежных мессенджерах
Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми, это поможет пресекать случаи, когда... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T15:40+0300
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россия
технологии
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми, это поможет пресекать случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников таких учреждений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.В ходе заседания члены правительства обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Мишустин сообщил, что кабмин подготовил изменения в законодательство, направленные на предотвращение таких угроз. По словам Мишустина, это комплексный пакет мер, реализация которого рассчитана на ближайшее время."Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при обращении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений", - сообщил Мишустин.
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россия, технологии
РОССИЯ, Технологии
15:40 13.02.2025 (обновлено: 15:53 13.02.2025)
 
Банки и госучреждения не смогут общаться с людьми в зарубежных мессенджерах

Мишустин: банки и госучреждения не смогут общаться с людьми в иностранных мессенджерах

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГлобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
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© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми, это поможет пресекать случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников таких учреждений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
В ходе заседания члены правительства обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Мишустин сообщил, что кабмин подготовил изменения в законодательство, направленные на предотвращение таких угроз. По словам Мишустина, это комплексный пакет мер, реализация которого рассчитана на ближайшее время.
"Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при обращении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений", - сообщил Мишустин.
 
РОССИЯТехнологии
 
 
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